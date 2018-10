Depois das fotos dos assaltantes detidos, sindicato da PSP partilha imagem de agente agredido

O Sindicato Unificado da Polícia de Segurança Pública (SUP) divulgou na sua página no Facebook a fotografia de um agente agredido e hospitalizado, acompanhada da seguinte mensagem: “Para os defensores dos direitos, liberdades e garantias, isto é apenas o risco da profissão. Sabem qual o único dado inalienável da constituição? Espera-se uma reação do senhor ministro, já sabemos que ser polícia é ser cidadão de terceira”.

Ao Expresso, o presidente do sindicato em cujo Facebook foram também divulgadas as imagens dos assaltantes que fugiram do tribunal do Porto explicou que a partilha “nada tem contra o ministro”, no caso Eduardo Cabrita, titular da pasta da Administração Interna.

“Não é a primeira vez que partilhamos fotografias de agentes agredidos”, adiantou Peixoto Rodrigues, justificando que a decisão de as publicar “aconteceu em dezenas de situações semelhantes”, pela necessidade de tornar público um problema que “os sucessivos governos não têm resolvido”.

Para o presidente do SUP, “sem uma legislação que proteja os polícias é o Estado de Direito que está em causa”.

O caso que envolveu o agente retratado no último ‘post’ é apenas mais um, garante Peixoto Rodrigues. “Aconteceu no domingo, cerca das 12h, na Rua das Olaias, em Lisboa, após o agente ter feito uma detenção”. O indivíduo, “em situação ilegal no país e com ordem de expulsão”, foi levado para a esquadra, onde agrediu o polícia, “que teve de ser intervencionado, continuando internado”.

Levado a tribunal, ficou com termo de identidade e residência e a obrigação de apresentações semanais, explica Peixoto Rodrigues. “É grande o sentimento de impunidade quando estão em causa agressões a agentes”, o que não acontece “quando o agressor é o elemento da polícia, devidamente punido internamente e pela própria justiça”. “Tem de haver o mesmo peso para os dois lados”, diz ainda o presidente do SUP.

Quanto ao caso das fotografias dos assaltantes que fugiram, e cuja divulgação o ministro da Administração Interna considerou “absolutamente inaceitável”, Peixoto Rodrigues lembrou que está a decorrer um inquérito para apuramento dos factos. “As detenções aconteceram num lugar público, qualquer pessoa podia ter tirado as fotografias.”