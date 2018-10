Caso de Tancos. Ex-diretor da PJM não esclarece nada: “O silêncio protege as instituições envolvidas”

O ex-diretor da PJM saiu por umas horas do presídio de Tomar, onde está em prisão preventiva por ter orquestrado e autorizado uma operação de encobrimento no caso de Tancos, para prestar declarações no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Mas ao contrário do que aconteceu no primeiro interrogatório, Luís Augusto Vieira decidiu remeter-se ao silêncio.

Ao Expresso, o advogado de Luís Vieira confirma as declarações à saída do DCIAP: "No momento o silêncio é a melhor resposta e o tempo vai repor a verdade", disse Rui Baleizão.

O advogado queixou-se de "intoxicação" do caso: o coronel não quer “perturbar e contribuir para mais intoxicação daquilo que é a informação que tem vindo a denegrir entidades e instituições”, acrescentou o advogado.

O coronel Vieira é o único militar em prisão preventiva e de acordo com os indícios recolhidos pela PJ terá tido conhecimento prévio e autorizado a operação clandestina da PJM que culminou com o "achamento" do armamento furtado em Tancos e o encobrimento de um dos envolvidos, João Paulino, suspeito de ter participado no assalto e o autor da "dica"que permitiu à PJM chegar às armas. Também está em prisão preventiva.

Na semana passada prestou declarações o major Vasco Brazão, que montou a operação, e garantiu ter dado conhecimento do plano ao chefe de gabinete do ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que já se demitiu na sequência do caso.

Amanhã deverá prestar declarações o ex-chefe de gabinete, o tenente-general Martins Pereira, que confirmou ter recebido o memorando numa reunião no ano passado, mas garantiu não ter "vislumbrado" qualquer dado sobre os autores do assalto a Tancos. Tal como o Expresso noticiou a 13 de outubro, o ex-diretor da PJM garante que nunca viu o memorando e suspeita que tenha sido fabricado com o intuito de prejudicar o então ministro Azeredo Lopes.

O processo tem nove arguidos e continua por esclarecer quem é que assaltou o paiol de Tancos e onde está o armamento que não foi recuperado.

Notícia atualizada às 14h15