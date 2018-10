Da união de facto ao matrimónio: o novo papel das farmácias

Sempre ali estiveram ao virar da esquina, como o café do bairro ou o quiosque da praça. As farmácias recebem 250 mil pessoas por dia e fazem parte do quotidiano de grande parte da população. Apostam na proximidade e familiaridade como um mantra, tantas vezes repetido que, efetivamente, revela que estamos perante uma união de facto. É uma forma de estar que leva os farmacêuticos a quererem ser ainda mais ativos nas comunidades. Há também elementos da sociedade civil a pedir uma maior integração destes espaços na sua rede de cuidados primários. Ambição antiga que, apesar dos muitos desafios a ultrapassar, continua a conhecer novas etapas.

Veja-se por exemplo, o Orçamento do Estado para 2019. De acordo com o documento recentemente dado a conhecer, a grande novidade passa pelo compromisso assumido de desenvolver “uma política do medicamento que promova o acesso à inovação e ao uso racional de medicamentos, através de uma avaliação eficiente de tecnologias de saúde, da atualização regular das orientações clínicas para apoio aos profissionais de saúde e da aposta na valorização do papel das farmácias comunitárias enquanto agentes de proximidade (dispensa de medicação oncológica e antirretroviral)”. Ou seja, abre-se a porta para que a dispensa de terapêutica antirretroviral VIH e para o cancro seja feita a partir de farmácias comunitárias.

“É uma forma de normalizar a doença”, atira Ricardo Fernandes. O diretor executivo do Grupo de Ativistas em Tratamento toma como ponto de partida os resultados preliminares de um projeto-piloto com 43 doentes voluntários com VIH que antes levantavam os medicamentos nos hospitais e passaram a levantá-los na farmácia que escolheram perto de casa.

Facilitar a vida

Inovação e novos desafios no sector foram, aliás, temas discutidos no 13º Congresso da Associação Nacional das Farmácias, que começou na quinta-feira e termina hoje, após uma série de debates com o objetivo de perceber o novo papel das farmácias num campo em constante renovação. Em Portugal, temos “100 mil almas que dedicam uma parte do seu tempo à investigação”, afirmou Jorge Gonçalves numa das mesas-redondas. “Há um exército na retaguarda qualificado para dar sucesso” e o professor da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto acredita que essa meta exige “uma mudança de mentalidade”. E se é certo que a “inovação cria trabalho e gera receitas”, segundo Bruno Sepodes, também é certo que não se pode perder o fator humano que faz do farmacêutico “um pouco de tudo”. Para o dirigente da Agência Europeia do Medicamento são ao mesmo tempo “pais, médicos e enfermeiros”.

José Fernandes

Voltando à inovação e ao projeto-piloto com 43 doentes voluntários. Para muitos utentes com sida levantar os medicamentos é a única razão pela qual têm que fazer deslocações mais longas e passar tempo desnecessário nos serviços hospitalares, pelo que Ricardo Fernandes assegura que “é algo que já devia ter acontecido” e que se verifica amiúde noutros países há alguns anos. Agora, as “farmácias estão mais bem preparadas” e, apesar de o responsável ressalvar que ainda é cedo para avaliar o impacto total do projeto e que o quer ver a funcionar “fora dos grandes centros urbanos” e com ”doentes menos estáveis”, Ricardo Fernandes não tem dúvidas: “Facilitam a vida das pessoas.” Por isso, defende que as farmácias “devem ter mais serviços, desde que isso não represente um custo maior para todos”.

Centrado e desenvolvido no espaço das farmácias, o programa de troca de seringas — que de acordo com um estudo da Comissão Nacional de Luta contra a Sida evitou 7283 mil infeções em cada dez mil toxicodependentes — é visto como um modelo do que o sector pode oferecer na integração dos cuidados primários e os projetos-piloto em andamento refletem isso mesmo. É o que acontece em Cascais, onde em 22 farmácias é agora possível a realização de testes de VIH e hepatites virais. “Trata-se de um serviço gratuito, não necessita de receita médica e garante o anonimato das pessoas e a confidencialidade dos resultados”, afirma Andreia Ferreira. A coordenadora do Ser+ é a responsável pela vertente civil do projeto que facilita “a referenciação dos casos reativos” e que se enquadra numa iniciativa global para acabar com a epidemia até 2030. A decorrer desde dez de outubro, o projeto já teve mais de 50 testes realizados.

Já as doenças cardiovasculares são o foco de uma experiência no Baixo Mondego, onde a Unidade de Saúde Familiar (USF) de São Julião e as farmácias acompanham em conjunto os doentes, trocam informações e procuram obter ganhos em saúde na população em risco. “A ideia é testar o modelo colaborativo centrado no cidadão”, segundo o antigo responsável pela USF e mentor da ideia, José Luís Biscaia. “Definem-se perfeitamente as competências através de um protocolo estabelecido e todos tornam-se parceiros”, explica, através de uma plataforma de comunicação que permite aos médicos referir doentes aos farmacêuticos e vice-versa. O projeto tem quase dois anos, e o médico fala “num processo de aprendizagem” que implica aprender a partilhar mais e que também passa por resolver algumas dificuldades informáticas. Mas se o assunto é a expansão da ideia a nível nacional, então falamos de “uma inevitabilidade”. Retrato positivo que também é partilhado pela coordenadora do projeto e estudo USFarmácia da ANF, Suzete Costa, para quem este projeto está “a inovar em várias frentes” e funciona como “exemplo daquilo que podemos vir a fazer no futuro”. Caso contrário arriscamo-nos a “desperdiçar recursos do país.” Resta agora saber qual vai ser o acordo pré-nupcial para o matrimónio.

José Fernandes

Os novos serviços das farmácias

Consultas de nutrição para definir planos de alimentação adequados

Programas de adesão à terapêutica e de preparação individualizada de medicamentos, assim como programas de educação sobre a utilização de dispositivos médicos

Realização de testes rápidos para o rastreio de infeções por VIH, hepatite B e C, incluindo o aconselhamento pré e pós-teste e a orientação para as instituições hospitalares dos casos reativos, de acordo com as redes de referenciação hospitalar

Serviços simples de enfermagem, nomeadamente tratamento de feridas e cuidados a doentes que sofreram uma ostomia — intervenção cirúrgica que permite criar uma comunicação entre um órgão interno e o exterior, com a finalidade de eliminar dejetos do organismo

Cuidados de nível I na prevenção e tratamento do pré-diabético

Promoção de campanhas e programas de literacia em saúde, prevenção da doença e promoção de estilos de vida saudáveis

2 visões para o futuro da saúde

SALVADOR DE MELLO

Presidente do Health Cluster Portugal

Numa visão objetiva e despreconceituosa é inequívoco que a forma mais racional e eficiente de garantir a efetivação do direito à saúde é através do sistema de saúde no seu conjunto, o qual não se esgota no Serviço Nacional de Saúde, embora seja o seu elemento estruturante. De facto, no acesso aos cuidados de saúde há que levar em linha de conta o sector privado e social que contribuem, numa dimensão muito significativa, para a cobertura de cuidados de saúde aos portugueses. Na realidade só o sector privado hospitalar realiza atualmente 38% do total de cerca de 20 milhões de consultas externas, 28% do total de 1,2 milhões de internamentos, 33% do total de 930 mil cirurgias. Há cerca de quatro milhões de portugueses que recorrem ao sector privado.

Obter cuidados de qualidade e em tempo oportuno é um direito fundamental que um Estado social orientado para o cidadão tem de procurar garantir utilizando a diversidade de estruturas de resposta às necessidades e as capacidades técnicas existentes no sistema de saúde português. Das 34.600 camas hospitalares existentes, 11.000 são de hospitais privados, instalados em modernos edifícios, dotados de boa tecnologia e de excelentes profissionais e distribuídos ao longo do território nacional, numa tendência que se vem acentuando.

Há no país um vasto conjunto de atores relevantes ao longo da cadeia de valor da saúde, desde o ensino e investigação à produção de bens e serviços de elevado valor acrescentado: universidades e centros de investigação com grande capacidade científica, produtores muito qualificados de medicamentos, devices e outros bens de consumo, serviços de saúde públicos, privados e sociais de reconhecida qualidade, farmácias que através de uma extensa e completa cobertura nacional prestam imprescindíveis serviços e que estão no topo das preferências dos portugueses.

O sector da saúde integra 90 mil empresas e instituições, gera um volume de negócios de cerca de €30 mil milhões com um valor acrescentado bruto de €9 mil milhões; emprega 280.000 trabalhadores dos quais um grande número com elevada qualificação e exporta anualmente bens e serviços no valor de €1,4 mil milhões. O sector é uma importante alavanca de desenvolvimento e, por isso, além do reconhecimento do seu papel na área social, deve, em nosso entender, ser considerado uma componente estratégica das políticas económicas.

A iniciativa privada, quer pela sua dimensão, quer pela qualidade das empresas, quer pela disponibilidade manifestada, aporta um contributo decisivo para a acessibilidade e sustentabilidade do sistema, contributo que não pode ser esquecido e muito menos afastado do desenvolvimento e melhoria de um moderno sistema de saúde, que se pretende para Portugal.

José Fernandes

PAULO CLETO DUARTE

Presidente da Associação Nacional das Farmácias

Quando o tema é a saúde, é justo que o leitor enfrente o jornal com uma sensação de angústia. Para quê ler mais um artigo sobre a insustentabilidade do SNS e o envelhecimento da população?

Subiu há dias ao firmamento a mulher que me ensinou: podemos sempre ser mais fortes do que os problemas. Precisamos apenas de seriedade para os enfrentar à luz do dia. E de coragem, para pôr em prática as soluções.

O SNS, pelo que conseguiu até hoje, é o melhor exemplo da força destes valores. Há 40 anos, éramos dos países com maior mortalidade de bebés, mães e crianças. Hoje, é mais seguro nascer em Portugal do que na Alemanha, Suécia e França. Nos anos oitenta, fomos os primeiros a travar a sida na população jovem toxicodependente, graças a um programa de troca de seringas pioneiro no mundo inteiro. Ainda agora, em plena crise, conseguimos negociar, antes de nações mais ricas, um tratamento inovador que está a salvar a vida a muitos portugueses com hepatite C.

Está na hora de encararmos a saúde como uma oportunidade. O sistema de saúde já provou que é o palco certo para o génio português.

O problema é a insustentabilidade financeira? Vamos avaliar seriamente os resultados de cada tecnologia de saúde, económicos e na saúde das pessoas. Vamos tornar o problema do financiamento no principal motor de boas práticas em saúde. Vamos apostar na potencialidade exportadora do sector da saúde.

O problema é o envelhecimento? Vamos, de uma vez por todas, colocar as pessoas no centro do sistema. Vamos criar programas transversais de saúde pública, prevenção e promoção de estilos de vida saudável, que ponham médicos, enfermeiros, farmacêuticos e todos os outros profissionais a trabalhar em equipa.

O problema é a desigualdade no acesso à saúde? Vamos implementar um programa de coesão territorial, dando condições económicas aos profissionais e serviços de saúde do interior para implementarem os projetos mais inovadores.

A professora Odette dos Santos Ferreira viveu 93 anos saudável e a mudar o mundo. Vamos seguir-lhe o exemplo.

Textos originalmente publicados no Expresso de 20 de outubro de 2018