Hospitais falham pagamento de cirurgias em lista de espera

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a transferir cada vez mais doentes para serem operados em hospitais privados por ser incapaz de responder nos tempos clínicos recomendados. Mas não paga. Centenas de intervenções — só entre janeiro e junho foram emitidos tantos vales-cirurgia como em todo o ano passado — não estão a ser faturadas e as que são levam até dois anos a entrar na tesouraria dos prestadores privados.

A incerteza no pagamento está a levar muitas equipas, sobretudo anestesistas e cirurgiões, a recusarem operar os doentes vindos dos hospitais públicos. Em Lisboa, por exemplo, as convenções para reduzir as listas de espera no SNS, através do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC), só estão a ser aceites pelas unidades mais pequenas. Os grandes hospitais privados ‘fecham a porta’,ou porque os valores são muito baixos ou porque os profissionais recusam trabalhar sem remuneração garantida, explicam responsáveis do sector.

“Tenho em dívida 600 operações, cerca de €60 mil desde 2016. Em setembro decidi parar até perceber o que está a acontecer, porque são muitos dias de trabalho, às vezes com 12 horas seguidas de bloco”, conta um anestesista de Lisboa que pediu anonimato. E não foi o único a parar: “A minha atitude acabou por ser seguida por outros colegas. A lista SIGIC está a crescer exponencialmente e há doentes em situação crítica, que ficam pendentes, porque o hospital não sabe quando pode pagar. Na melhor das hipóteses, uma cirurgia feita agora fica para receber no Natal de 2020”, garante o especialista sénior.

“A última vez que me pagaram foi em dezembro de 2016 e tenho perto de 180 doentes operados e não pagos, o que representa cerca de €70 mil”, conta um cirurgião da capital também sob reserva de identidade. “Antigamente sabíamos que o pagamento seria feito a seis meses. Com o ministro Paulo Macedo piorou um pouco, para nove a dez, mas com este Governo chega aos dois anos.” Segundo o médico, o atraso é estratégico: “Os hospitais públicos protelam a entrada das faturas na sua contabilidade para congelarem a dívida, que assim torna-se rolante.”

Até maio de 2016, eram as Administrações Regionais de Saúde que pagavam aos convencionados. A partir daí, a conta passou a ser da responsabilidade direta dos hospitais com o objetivo de agilizar o processo. Mas, perante a conhecida falta de saúde financeira do SNS, o prognóstico tornou-se muito reservado.

A própria Administração Central do Sistema de Saúde reconhece as dificuldades e em agosto voltou a mudar as regras “de forma a contribuir para a regularização do pagamento da atividade realizada”. Ao Expresso, adiantou que “nos últimos meses foram realizados pagamentos que ascendem a mais de seis milhões de euros”, estando “previstos mais €4,5 milhões até ao final do ano”. O valor não chega, pois só um dos privados da capital tem esse montante por receber.

Sem fins lucrativos, o Hospital St. Louis é um dos prestadores que mais opera doentes transferidos pelo Estado e está numa “situação desesperada”, afirma a diretora, Maria Clara Pinto. “Desde 2016, temos aproximadamente três mil doentes tratados e €4,5 milhões em dívida. Os hospitais não pagam nem lançam as faturas na conta corrente, impedindo-nos de recorrer ao factoring [financiamento bancário] e assim os médicos não querem trabalhar porque não tenho como lhes pagar. Já fiz exposições a todos, incluindo ao Presidente da República, e ninguém fez nada.”

AMADORA, SÃO JOSÉ, SANTA MARIA E SANTARÉM DEVEDORES

Alguns dos hospitais públicos devedores, no caso ao St. Louis, garantem cumprir as regras. Os responsáveis do Amadora-Sintra negam atrasos, e do Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (grupo do São José) vem a afirmação de que “os pagamentos estão a decorrer no prazo de 90 dias, desde que as faturas estejam em condições de serem pagas”, existindo um montante total de €400 mil a ser conferido.

Também na lista de devedores, a administração do Hospital de Santa Maria assegura que “não existem atrasos significativos” e que “a fatura mais antiga elegível para pagamento é do ano em curso”, mas “obviamente que, para tal, as faturas têm de estar aprioristicamente conferidas e documentalmente suportadas”. É por isso que há um “montante total em dívida que ronda €500 mil, uma parte substancial ainda em conferência”, acrescenta. Só Santarém admite ser “devedor”, situação que os gestores justificam com a “situação económico-financeira do hospital”. Ainda assim, “sem faturas vencidas com 24 meses”.

Mas ainda antes da liquidação das faturas existe outro problema. “Há milhões de atos praticados que nem sequer estão a ser faturados. Enviamos o documento prévio de cabimentação e de compromisso e o hospital de origem não confirma”, explica um gestor privado. Óscar Gaspar, presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, garante que “o montante total em dívida chega aos €40 milhões, com verbas ainda do final de 2016”.

O antigo secretário de Estado da Saúde do PS garante que já alertou os ministérios da Saúde e das Finanças para “a importância de regularizar as dívidas também aos prestadores e não apenas à indústria”. E é igualmente necessário evitar novo endividamento.

O hospital público emite o vale-cirurgia automaticamente ao fim de 180 dias em lista de espera, tenha ou não verba para o efeito. Uma das propostas que já estará em análise pela ACSS é a possibilidade de cativar o valor da operação prevista no vale-cirurgia logo no momento da emissão. Contudo, fica por saber o que será feito quando o hospital deixar de ter tesouraria suficiente. A demora no pagamento aos privados já gerou até uma piada entre os médicos: “Fazer SIGIC é trabalhar para o PPR.”