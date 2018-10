Arrendamento local disparou em Lisboa desde a aprovação da nova lei

O cenário em que a lei sobre o alojamento local (AL) entrou este domingo em vigor é, no mínimo, de perplexidade. Isto porque, desde julho, o mês da aprovação do diploma no Parlamento, o número de novos pedidos mais do que duplicou na capital em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o jornal “Público”, os novos registos de AL situam-se nas freguesias do Príncipe Real, da Bica e da Graça, correspondentes ao centro histórico. No total, a cidade tem neste momento 16.896 alojamentos locais para turistas, o que represennta 21,4% do país. Outubro foi o mês com maior quantidade de registos dos últimos dois anos (1.297), ao ritmo de 145 pedidos por dia.

Entretanto, a suspensão de novas licenças que a autarquia pretende pôr em prática só poderá concretizar-se no final do mês, isto porque é necessário oficializar as zonas de contenção — e tal só podia ser feito após a entrada em vigor da lei. E abrange não só Alfama, Mouraria, Castelo e Madragoa. O próprio mapa elaborado pela Câmara de Lisboa mostra que estão também incluídos o Chiado. Cais do Sodré, Príncipe Real, Santa Catarina, Graça e Santa Engrácia. Além das já identificadas, outras áreas vão ficar sob vigilância. São elas a Baixa/Eixos Av. Liberdade/Av. República/Av. Almirante Reis; Colina de Santana; Ajuda e Lapa/Estrela.