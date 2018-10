Segurança na Escola António Arroio em risco

O relatório do serviço municipal de proteção civil sobre o plano de evacuação da António Arroio, a maior escola artística do país frequentada por mais de 1200 alunos, foi feito em agosto e chegou a uma conclusão preocupante: “Na situação atual existem grandes probabilidades de acidentes graves na escola”, pelo que se entendia “não estarem garantidas as condições de segurança para os utilizadores do espaço”. Nesse sentido, a Proteção Civil instava a Parque Escolar, enquanto entidade gestora do edifício, a aplicar “urgentemente medidas de prevenção e proteção para a segurança das pessoas”.

Questionada pelo Expresso, a empresa pública constituída para levar a cabo o programa de modernização das escolas secundárias confirma ter recebido a comunicação do vereador, onde se reiterava a necessidade de aplicar “medidas de prevenção e proteção das pessoas que usufruem daquele espaço”. Mas garante não ter visto o relatório da Proteção Civil porque “não constava como anexo”. Ainda assim, a PE assegura que “estão reunidas as condições de segurança necessárias ao funcionamento da escola”, tendo sido feitas intervenções ao longo do ano e havendo um “constante e permanente acompanhamento” da situação.