MAI considera “absolutamente inaceitável” divulgação de fotografias da detenção de suspeitos

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, considerou este sábado "absolutamente inaceitável" a divulgação de fotografias da captura dos três suspeitos encontrados pela PSP na passada sexta-feira. Em causa está a detenção de três homens, suspeitos de assaltos a idosos, que tinham fugido do Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto e que foram encontrados num parque de campismo em Gondomar. Ainda na sexta-feira, foram partilhadas na internet fotografias da sua captura.

Também o Sindicato Unificado da Polícia chegou a partilhar na sua página de Facebook uma dessas fotografias, onde se viam os três homens no chão, algemados, um deles em tronco nu. Nessa publicação, lia-se: "Aqui estão os campeões, obrigaram os polícias, depois de um excelente trabalho, a fazerem horas extraordinárias para a captura". Entretanto, a publicação já foi retirada.

O ministro disse ter determinado à Inspeção-Geral da Administração Interna a realização de um inquérito, "por um lado às circunstâncias daquilo que terá sido uma falha de segurança, felizmente corrigida com a detenção dos indivíduos em 24 horas, mas também àquilo que é absolutamente inaceitável, que é a publicação de imagens que não correspondem à forma de atuação da polícia portuguesa", afirmou o ministro, após a visita aos estragos causados pela passagem da tempestade Leslie, na Praia da Vieira, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.

"A polícia portuguesa é uma polícia do Estado de Direito e das liberdades", disse Eduardo Cabrita, considerando que "as imagens como as que ontem circularam não são admissíveis". A PSP também já instaurou um processo de inquérito, que será efetuado pela Inspeção Nacional da polícia de segurança pública.

“Espectáculo indigno”, diz a Amnistia

A Amnistia Internacional já lamentou o "espectáculo indigno" da divulgação das fotografias. "Não acrescenta nada ao processo de justiça que está a ser realizado. Esta fotografia não acrescenta nada, pelo contrário, humilha as pessoas e fere-as na sua dignidade humana", afirmou à Lusa o responsável da secção portuguesa da organização de defesa dos direitos humanos Amnistia Internacional (AI).

Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram do TIC na quinta-feira à tarde, depois de um juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva. Após a fuga, as autoridades policiais desencadearam uma operação de captura, alertando então que os foragidos eram considerados perigosos e estavam "potencialmente" armados.

A PSP também já tinha anunciado a abertura de um inquérito para apurar "se houve, ou não, falhas" policiais na fuga dos três detidos. Dois dos arguidos são irmãos gémeos, de 35 anos, e o terceiro tem 25, com antecedentes criminais, e que foram presentes ao juiz de instrução depois de terem sido detidos em flagrante delito na terça-feira em Baguim do Monte, no concelho de Gondomar.

Os três homens voltaram a ser detidos na sexta-feira, pelas 17h30, num parque de campismo em Gondomar, tendo em sua posse 40 mil euros em notas de 500 euros.

[texto atualizado às 18h37]