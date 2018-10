Enfermeiros espanhóis já podem passar receitas. E como está o debate por cá? “Não se pretende que passem a ser minimédicos”

O Conselho de Ministros espanhol aprovou a chamada "prescrição de enfermeira", que permitirá a estes profissionais - principalmente mulheres - indicar e receitar certos medicamentos de acordo com protocolos e diretrizes de prática clínica, noticiou o jornal "La Vanguardia".

A porta-voz do governo, Isabel Celáa, anunciou a entrada em vigor do novo decreto, que também permite que os enfermeiros vacinem sem a necessidade de autorização prévia de um médico.

A Comissão Permanente de Farmácia será a entidade que determina quais os medicamentos que os enfermeiros podem prescrever sem a necessidade de uma autorização médica.

O Conselho da Profissão de Enfermagem congratulou-se com a decisão, por a norma ter sido criada antes da campanha de vacinação contra a gripe. A nova competência envolve quase 300 mil profissionais.

Esta é uma reivindicação antiga nomeadamente do Conselho Geral de Enfermagem, que em julho já tinha apelado para que a regra fosse aprovada antes da campanha de vacinação contra a gripe.

O texto estabelece duas condições: o enfermeiro tem de estar credenciado para prescrever medicamentos e a prescrição é feita respeitando protocolos e diretrizes clínicas estabelecidas para o efeito.

Em Portugal, ter enfermeiros a passar algumas receitas médicas e a pedir meios complementares de diagnóstico faz parte das reivindicações da classe dos enfermeiros há vários anos. Sempre que se volta ao assunto a polémica reacende.

“Não se pretende que os enfermeiros passem a ser mini médicos”

Ouvida pelo Expresso a propósito desta decisão do governo espanhol, a bastonária da ordem dos enfermeiros, Ana Rita Cavaco, salienta que "é possível haver esta partilha de competências" e "há coisas que já deviam ter avançado, como por exemplo, os enfermeiros especialistas que prestam cuidados a doentes ostomizados poderem prescrever os sacos de ostomia, que neste momento ainda dependem do papel de um médico". E recorda que "há uma diretiva comunitária que prevê serem os enfermeiros de saúde materna a prescrever medicação de seguimento durante a gravidez de baixo risco, como ácido fólico, mas Portugal ainda não transpôs essa diretiva".

No fundo, a bastonária diz que a medida adotada pelos espanhóis é "uma evolução natural", porque o que se deseja é "um alargamento de competências que decorrem da experiência dos enfermeiros". Garante que "não se pretende que os enfermeiros passem a ser minimédicos", mas que "é preciso entender que há competências que já não são exclusivas de determinada profissão".

Para que não haja enganos, sublinha ainda que não concorda com a delegação de competências, "porque cada um tem que assumir a sua responsabilidade", até porque estas medidas não são para todos os enfermeiros mas apenas para "aqueles que detêm competências e experiência para o fazer".

Ana Rita Cavaco recorda que esta discussão estava a ser feita com o anterior ministro da Saúde e fica à espera da posição da atual ministra, Marta Temido, que, acrescenta, "tem trabalho nessa área".

De facto, na sua tese de doutoramento, apresentada há quatro anos, a nova ministra da Saúde defende a distribuição de tarefas atualmente desempenhadas por médicos pelos enfermeiros, criticando uma "divisão do trabalho baseada nas fronteiras profissionais" que se mostra "esgotada". E mais. Apresenta algumas áreas onde era possível atribuir mais competências aos enfermeiros, como a prescrição de alguns medicamentos ou a realização de certas técnicas de diagnóstico e tratamento.

Sobre esta matéria, o bastonário da Ordem dos Médicos disse há quatro dias ao DN: "Não admitimos transferência de competências. O que existe é a delegação de competências, que é o que já acontece noutros países e até em algumas áreas em Portugal, no contexto de trabalho em equipa. Há competências administrativas que pesam muito nos médicos e podiam ser delegadas, mas nunca dos atos médicos".