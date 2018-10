Dia Europeu da Estatística: saberá responder a 12 perguntas sobre a vida na Europa?

Sabia que não há nenhum país na União Europeia onde pelo menos metade dos cargos de gestão sejam ocupados por mulheres? Em média, só um em cada três desses cargos têm um mulher à frente. E sabia que as mulheres saem de casa dos pais dois anos mais cedo que os homens? A propósito do Dia Europeu da Estatística, que se comemora a 20 de outubro, o Instituto Nacional de Estatística (INE) lançou um questionário com 12 perguntas sobre as diferenças e semelhanças entre a vida das mulheres e dos homens nos vários países da União Europeia, partindo de uma publicação interativa sobre o tema.

Qual a idade em que as mulheres e homens jovens saem da casa dos pais? Resposta: as mulheres aos 25 anos e os homens aos 27. As mulheres também casam mais cedo em todos os países da UE e, em 2016, tiveram o seu primeiro filho, em média, aos 29 anos, variando entre os 26 anos na Bulgária e Roménia e os 31 anos em Espanha e Itália. E há sete vezes mais mulheres a viver sozinhas com filhos do que homens.

À pergunta sobre quem está mais feliz, a resposta é equilibrada: estão os dois de forma semelhante, mostra o INE, com base em dados estatísticos do Eurostat, a base de dados da Comissão Europeia.

E quem tem o nível de escolaridade mais elevado? Em média, 33% das mulheres completaram o ensino superior, enquanto os homens ficam ligeiramente abaixo (30%). Em quase todos os países, há mais mulheres do que homens com uma licenciatura, com as maiores diferenças registadas nos países bálticos, assim como Finlândia, Suécia e Eslovénia.

Em geral, por cada 105 mulheres há 100 homens (mais 5% de mulheres) na UE. Em países como a Letónia, a diferença é maior (mais 18%), assim como Lituânia (17%) e Estónia (13%), enquanto no Luxemburgo, Malta e Suécia há ligeiramente mais homens do que mulheres. "Em 2017, no caso dos jovens com idades até aos 18 anos, verificava-se um padrão oposto, com 5% mais jovens do sexo masculino do que jovens mulheres desta idade. Por outro lado, entre o grupo etário mais velho, com 65 e mais anos, havia mais 33% de mulheres."

As diferenças no emprego e nos salários

As mulheres ganham menos 8%, 16% ou 29% do que os homes? A resposta é 16%. "As maiores diferenças foram observadas na Estónia (menos 25,3% que os homens), na República Checa (21,8%), na Alemanha (21,5%), no Reino Unido (21%) e na Áustria (20,1%). As menores diferenças de remunerações entre mulheres e homens foram registadas na Roménia (menos 5,2% que os homens), em Itália (5,3%), Luxemburgo (5,5%), Bélgica (6,1%) e Polónia (7,2%)", aponta o INE. A maior diferença (menos 23% para o sexo feminino) é nos cargos de gestão.

O INE mostra ainda que há mais mulheres do que homens a trabalhar em part-time: em 2017, era essa a situação de 32% das trabalhadoras nos países europeus, uma percentagem muito acima de 9% dos homens. "Esta realidade assume contornos diversos consoante o Estado-membro, com as maiores percentagens de mulheres a trabalharem em part-time na Holanda (76%), Áustria (47%) e Alemanha (46%). A percentagem mais baixa regista-se na Bulgária (2%), enquanto em Portugal se aproxima dos 12%.