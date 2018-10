De lixo em lixo até ao lixo final

É natural que andemos preocupados: estamos, literalmente, mergulhados em resíduos. Deitamos fora a torto e a direito e reciclamos pouco, e os países desenvolvidos só pioram o problema

getty

Andamos preocupados, é um facto. Andamos todos muito preocupados. Não é para menos: a ordem de grandeza dos números assusta. Também é um facto que a preocupação não chega, e que a grandeza dos números existe em proporção direta à falta de ação. Preocupar-se sem agir diretamente tem sido a atitude responsável por estarmos, literalmente, mergulhados em lixo. ‘Resíduos’ será o termo mais adequado para assinalar aquilo de que nos livramos e deitamos fora, seja de que forma for. E a forma, aqui, ilustra um modo de vida que não queremos mudar. Separamos para reciclagem pouco, muito pouco, ainda que nas escolas de hoje as crianças aprendam a fazê-lo. Os pais, em casa, ouvem e nem sempre alinham. Não é que, da totalidade de resíduos urbanos recolhida em 2017, apenas 16,5% provêm da recolha diferenciada?

Essa totalidade é, em si, tema passível de um tratado. Os portugueses produziram — à falta de verbo melhor — 5 milhões de toneladas de lixo, o equivalente ao peso de três pontes Vasco da Gama, e conseguiram aumentar ainda mais a produção de lixo (mais 2,3% do que em 2016). Mais: 83,5% do que deitam fora vai para recolha indiferenciada, isto é, não é alvo de separação prévia, e isto pode colocar o país longe das metas traçadas pelo Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos (PERSU) para 2020, segundo o qual Portugal tinha de os reduzir em 10%. Este plano visa também aumentar a taxa de reciclagem do metal, papel, cartão, plástico, vidro, madeira e resíduos biodegradáveis de 38% para 50%, assim como reduzir em 35% a quantidade de lixo depositada em aterros.

Não nos enganemos. Cada português produz em média 1,32 kg de desperdícios diários, 40 kg mensais e 473 kg anuais. Destes, 80 kg — um e meio por semana — são alimentos, representando 20% do nosso lixo. Os estudos são do Relatório do Estado do Ambiente e de pesquisas independentes, e os avisos são sempre os mesmos: educar, educar. Mudar. Que o aumento da reciclagem e dos hábitos amigos do ambiente acompanhem o incremento do consumo, pede repetidamente a Agência Portuguesa do Ambiente. A recolha e tratamento de resíduos chega a custar acima dos 775 milhões de euros por ano, equivalendo a cerca de 75 euros por cidadão.

Portugal é o país mais exposto ao lixo no mar Mediterrâneo, ao qual anualmente chegam cerca de 300 mil toneladas de plástico geradas sobretudo pela Turquia, Espanha, Itália, Egito e França. De acordo com a associação World Wide Found, foram encontrados microplásticos no estômago de 20% dos peixes que habitam as águas portuguesas, situação que piora em Lisboa e na Costa Vicentina. Por sua vez, 80% das tartarugas marinhas dos Açores ingerem lixo plástico. Estima-se que cerca de 8 milhões de toneladas de plástico e derivados sejam lançadas anualmente nos oceanos, que cobrem 70% do planeta.

Ironias à parte, é bastante natural que andemos todos preocupados. Basta um relance pelo relatório “What a Waste: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050”, publicado há um mês pelo Banco Mundial, para se ser esmagado pela imensidão dos dados globais ao alcance de um clique. O mundo gera 2 mil milhões de toneladas de lixo “municipal” — residencial, comercial e institucional, que exclui, por exemplo, o industrial e o eletrónico. De uma perspetiva “extremamente conservadora”, 33% deste não são tratados de forma considerada segura em termos ambientais. E espera-se que, em 2050, este tipo de resíduos atinja os 3,4 mil milhões de toneladas. Por enquanto, há que contentar-se com a constatação de que também neste item o mundo é desigual: a Europa, toda a Ásia e o Pacífico são as regiões que produzem mais lixo — 60% —, seguindo-se, por ordem, a América do Norte com 14%, a América Latina e o Caribe com 11%, a África Subsaariana com 9%, e o Médio Oriente e o Norte de África com 6%. A Europa, a América do Norte e a Oceânia estão à cabeça no que toca à quantidade de desperdício alimentar. E cerca de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano — falamos de 1,3 mil milhões de toneladas — é perdido ou deitado fora.

Na verdade, o consumo desenfreado é um dos fatores de peso na hora de acumular resíduos e, neste exato momento, neste mundo, são 3,2 mil milhões os consumidores entre os 7,6 mil milhões de pessoas que nele habitam. E 99% do que adquirimos converte-se em lixo passados seis meses. Este é o retrato traçado por “The World Counts”, portal criado por uma organização dinamarquesa de defesa do ambiente, que nos diz mais: se o mundo todo vivesse como vive o Ocidente, seriam necessários cinco planetas Terra. Agora, só para absorver o nosso lixo e prover os recursos necessários à vida que levamos, são já necessários 1,6 planetas.

Em 2025, pensa-se que o mundo produzirá 54 milhões de toneladas apenas de lixo eletrónico — previsão que se prende com o crescimento de 3 % anual desse material. O relatório do Gabinete Internacional de Reciclagem correspondente a 2018 revela que o aumento maior irá verificar-se na região de Ásia-Pacífico. Em geral, a produção de resíduos provenientes de componentes eletrónicas aumentou mais de 30% em menos de uma década.

Em termos de reciclagem, Alemanha, Singapura e a Coreia do Sul são os países que mais a praticam, com acima de 60% de resíduos sólidos urbanos reciclados. Seguem-se a Áustria, a Eslovénia e a Bélgica. A Islândia e a Dinamarca reciclam 45 , a Irlanda e a Austrália 40%, os Estados Unidos 35% e Espanha 30%. Em Portugal, essa percentagem situa-se nos 38%, o que fez esta semana soar os alarmes da Comissão Europeia, que colocou o país entre os 14 em risco de falhar as metas europeias propostas para 2020. Andamos preocupados, é um facto. Evidentemente, não chega.