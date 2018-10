Conduzir de Lisboa ao Alentejo sem os olhos na estrada

Desde que entra na ponte Vasco da Gama, em Lisboa, e sai da autoestrada no Alentejo o carro vai a guiar sozinho. O condutor vai sentado no seu lugar, mas não precisa de ter os pés a tocar nos pedais, as mãos a agarrar no volante ou os olhos postos na estrada. Basta-lhe fixar a velocidade, escolher a distância mínima em relação ao carro da frente, ativar o modo autónomo de autopiloto e deixá-lo seguir o caminho.

Dá para ler e escrever e-mails, conversar se for acompanhado, apreciar a paisagem e até quase ler um livro, conta ao Expresso o condutor de um Tesla, comprado há três anos por 100 mil euros e que circula nas estradas nacionais.

