Três projetos científicos liderados por Portugal ganham prémios de €11,6 milhões da Comissão Europeia

Três projetos de investigação europeus liderados por instituições científicas portuguesas ganharam um financiamento de €11,6 milhões do programa FET Open da Comissão Europeia. Há ainda um quarto projeto premiado com €3 milhões onde participa uma empresa nacional.

O FET Open (Future and Emerging Technologies) é um programa do Conselho Europeu de Inovação (EIC) que premeia tecnologias emergentes e de futuro, e está integrado no Horizonte 2020, o programa da UE de apoio à ciência, tecnologia e inovação.

Os projetos liderados por Portugal são o ChipAI, que pretende desenvolver “chips” eficientes em termos energéticos para sistemas de inteligência artificial; o NeuroStimSpinal, que vai usar nanotecnologias para regenerar a espinal medula; e o NOVIRUSES2BRAIN, que pretende criar um medicamento para erradicar espécies multivirais do sistema nervoso central em doentes infetados. O quarto projeto, o Fish-AI, vai desenvolver um intestino artificial para a criação sustentável de peixes saudáveis em aquacultura.

O ChipAI é coordenado pelo Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (Braga), num projeto onde participa também a portuguesa Fciencias.Id - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências, uma associação privada sem fins lucrativos que junta a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e seis empresas. E ainda quatro universidades e duas empresas europeias.

O NeuroStimSpinal é liderado pela Universidade de Aveiro e tem a participação de duas empresas portuguesas, a Graphenest e a Stemmatters - Biotecnologia e Medicina Regenerativa, além de duas universidades e duas fundações europeias.

O NOVIRUSES2BRAIN é coordenado pelo Instituto de Medicina Molecular (iMM) da Universidade de Lisboa, e envolve ainda uma universidade espanhola e uma empresa alemã. E no Fish-AI participa a empresa portuguesa Biofabrics.

Os quatro projetos com parceiros portugueses fazem parte de um grupo de 38 projetos de investigação premiados pelo EIC com um total de €124 milhões. Carlos Moedas, comissário europeu da Investigação, Ciência e Inovação, afirmou na altura da divulgação destes prémios que a Comissão Europeia apoia “tecnologias disruptivas que são fundamentais para revelar muitos dos segredos que nos podem trazer uma sociedade e um futuro melhores”. E é “com este investimento que vamos criar novos mercados no futuro”.