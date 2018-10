Roubo de Tancos. Rovisco Duarte barrou PJ durante 5 horas em Santa Margarida

Rovisco Duarte, então Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), deu ordens para os inspetores da Polícia Judiciária só poderem entrar com um mandado judicial na base de Santa Margarida, local onde foram armazenadas as armas que tinham sido roubadas em Tancos.

De acordo com um dos documentos entregues na semana passada pelo ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes no Ministério Público, os inspetores da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ foram proibidos de entrar na unidade militar entre as 11h e as 16h20, altura em que o comandante de Santa Margarida recebeu por email o despacho judicial.

Nessa madrugada de 18 de outubro, a PJM tinha resgatado o arsenal de Tancos e - ainda de acordo com o documento entregue pelo tenente-general Martins Pereira na semana passada aos procuradores Vítor Magalhães e João de Melo - o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e a PJ e só foram avisados respetivamente às 10h05 e 10h07 dessa manhã.

Este episódio, que já tinha sido noticiado há quase um ano pelo Expresso, é revelador da tensão que existia entre militares e civis durante a investigação ao roubo do armamento nos paióis nacionais em junho do ano passado. Apesar de a PJ ter sido nomeada pelo Ministério Público como o órgão de polícia criminal do inquérito-crime ao assalto, os investigadores da UNCT estiveram barrados à porta de Santa Margarida durante cerca de cinco horas.

Na semana passada, o Expresso confrontou o caso com o gabinete de comunicação do Exército, ainda antes da demissão de Rovisco Duarte. O então CEME negou as acusações: "Sobre a entrada da PJ em Santa Margarida o General CEME não teve interferência sobre esta questão tendo sido efetuadas coordenações no local por se entender que não se justificava a intervenção do General CEME na resolução desta questão".

Em novembro do ano passado, uma fonte próxima do ex-CEME garantiu ao Expresso que o general disponibilizou-se até para facilitar a entrada da PJ nas instalações, sendo que o código de justiça militar apenas permite o acesso irrestrito a áreas do Exército à Polícia Judiciária Militar.

Pouco tempo depois deste episódio em Santa Margarida, a PJ recebeu uma denúncia anónima sobre a operação clandestina da PJM de resgate do armamento. Há três semanas, a investigação da UNCT e do DCIAP levou à detenção de cinco elementos da PJM, incluindo o então diretor, três militares da GNR de Loulé e ainda de um ex-fuzileiro. Estão indiciados de crimes de associação criminosa, tráfico de droga, falsificação de documentos ou denegação de justiça.