República de estudantes em Lisboa é “entidade de interesse social” mas isso não a salva: está mesmo em risco de acabar

Os estudantes da República do Santo Condestável em Lisboa, com 70 anos de existência, sabem desde dezembro do ano passado que o senhorio não quer renovar o contrato. Pediram ajuda à Universidade de Lisboa e à Câmara Municipal para encontrarem uma solução, evitando assim o fim da casa comunitária e uma das poucas repúblicas de estudantes na capital. Há uma semana souberam que a autarquia os reconheceu como entidade de interesse social local, um estatuto semelhante ao que é atribuído às lojas com história. Só que isso não os protege do fim do contrato.

“Recebemos um e-mail da câmara a dizer que o reconhecimento foi aprovado a 26 de setembro”, congratula-se Rafael Gil, um dos atuais membros da casa e secretário da república, reconhecendo que a classificação será benéfica para a república, apesar de não evitar o fim do contrato, se essa continuar a ser a vontade do proprietário. “No último contacto que tivemos com o senhorio propusemos aumentar o valor da renda mas ainda não tivemos resposta.”

O reconhecimento dado agora pela autarquia até poderia dar à república de estudantes o direito de estender o contrato por mais cinco anos, mas essa condição só se aplica aos contratos anteriores a 1995. No caso da República do Santo Condestável, o contrato foi já feito a 1 de maio de 2000, já dentro do Novo Regime de Arrendamento Urbano (NRAU). Foi assinado por cinco anos, renovado já cinco vezes por prazos de três e de dois anos. A última renovação terminava a 30 de abril de 2018 e essa foi a data final apontada pelo senhorio.

António Pedro Ferreira

Acesso a programas de apoio

“O grande impacto do reconhecimento de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local dá-se ao nível dos contratos mais antigos”, explica Sofia Coutinho, jurista da PLMJ, especializada em direito imobiliário. Desde outubro de 1995 que o regime legal em vigor já permite que ambas as partes acordem um prazo contratual certo.

Só nos arrendamentos mais antigos é que este reconhecimento permite estender o período durante o qual o senhorio “não pode, sem justa causa, fazer cessar o contrato”. Ou seja, a república de estudantes não poderá, com fundamento neste reconhecimento, opor-se a uma cessação contratual regularmente efetuada pelo senhorio.

No caso de o senhorio querer vender o imóvel, esta classificação permitirá aos inquilinos exercer direito de preferência durante um período mais longo – 30 dias e não apenas oito, como explica a jurista. Além disso, este reconhecimento dá ao senhorio o direito de ter benefícios fiscais e a república pode aceder a programas de apoio do município.

António Pedro Ferreira

As respostas ao pedido de ajuda

Pelo apartamento com oito divisões no número 48 da Avenida Elias Garcia, no Saldanha, os estudantes pagam 2034 euros de renda mensal ao senhorio. Depois de, em abril, terem dado a conhecer o seu caso, receberam alguns contactos. Chegaram a ir visitar um apartamento junto ao Marquês de Pombal, mas não tinha espaço suficiente para os 15 estudantes.

A Câmara Municipal apresentou três propostas diferentes, embora em nenhuma delas os estudantes conseguissem ficar todos juntos. Uma das hipóteses previa que ficassem em Marvila, em três apartamentos diferentes no mesmo piso, com um valor de renda muito baixo.

"O principal problema é que com essa tipologia perderíamos o convívio da república”, explica Rafael Gil, sublinhando ainda terem esperança de encontrar um apartamento em Lisboa, próximo do Instituto Superior Técnico, onde possam ficar todos juntos. Para já, mantêm-se em suspenso.