Família de autarca de Santo Tirso assinou 57 contratos com Turismo do Porto e Norte de Portugal e municípios de todo o país

Maria Manuela Couto, gerente e sócia de cinco empresas ligadas à assessoria de comunicação e organização de eventos, celebrou dezenas de contratos com a entidade de turismo liderada por Melchior Moreira. Luís Couto é sócio minoritário do universo empresarial da mulher do autarca de Santo Tirso

My Press, MIT - Make It Happen, Mediana e W Global Communication e SmartWin são cinco das empresas do universo de Maria Manuela Couto que estão a ser investigadas pela Secção Regional de Investigação de Corrupção da PJ do Porto, inquérito que levou à detenção da mulher do presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, do líder do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Melchior Moreira, e de outros três arguidos.

Os cinco detidos, que esta sexta-feira começaram a ser ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, estão indiciados por crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influências, recebimento de vantagem patrimonial e participação económica em negócio.

Entre os contratos sob investigação, encontram-se os efetuados pelas empresas de assessoria e comunicação e organização de eventos detidas em partes desiguais por Manuela Couto e ainda o filho Luís Miguel Ferreira Couto, filho do autarca e ex-deputado do PS, velho conhecido do social-democrata Melchior Moreira desde que ambos coincidiram nas bancadas da Assembleia da República, um eleito pelo círculo do Porto, o outro por Viseu.

Criada em 2013, a My Press, cujo capital social é detido em 60% por Manuela Couto e 40% pela MIT - Make It Happen, entre 2015 e 2017, celebrou com o TPNP quatro contratos de mais de €130 mil, dois dos quais firmados no mesmo dia (26 de fevereiro de 2015) para instalação e execução de dois stands de negócios em regime de aluguer. Segundo o portal base de contratação pública, o TPNP contratualizou ainda em janeiro e março de 2017 serviços de animação e dinamização da Feira Ibérica do Turismo à My Press, no valor de quase €40 mil.

Além da entidade responsável pela divulgação turística do Porto e norte de Portugal, a My Press apresenta como único cliente o município de Barcelos, presidido pelo socialista Miguel Costa Gomes. Os seis vínculos contratuais referem-se a serviços de consultadoria em marketing territorial, divulgação da de atividades municipais ou organização da Feira Internacional de Artesanato, totalizando cerca de €400 mil.

A Mit - Make it Happen - que também tem por sócia gerente e principal acionista Manuela Couto (75% e Luís Couto 25%) - apresenta com clientes exclusivos o TPNP, com oito contratos no valor global de quase €150 mil, a Câmara de Barcelos - dois vínculos também de cerca de €150 mil euros - e uma aquisição de serviços de organização de feiras por parte da Região de Turismo do Algarve (€12.150].

As relações entre a agência de comunicação Mediana, em atividade durante 26 anos, remontam a 2010, um ano depois de Melchior Moreira ter assumido a liderança do Turismo do Porto e Norte, tendo desde então celebrado uma dezena de contratos com Manuel Couto. Autarquias do PS e do PSD do norte do país figuram também na carteira de clientes da Mediana, empresa à qual Luís Filipe Menezes adjudicou, em fevereiro de 2013, um livro que custou €72 mil sobre o seu governo em Vila Nova de Gaia, a seis meses da corrida gorada à presidência da Câmara do Porto.

Em dezembro de 2017, a Mediana mudou de nome para W Global Communication, alteração de nome que Manuel Couto justificou com o alargamento de serviços prestados, que incluiriam a partir de então “serviços de marketing digital, gestão de social media, storytelling e media training”.

Embora se desconheça os montantes globais dos contratos feitos, por norma por ajustes diretos, entre o TPNP e municípios e o universo empresarial da família Couto, fonte próxima da investigação adianta que há fortes indícios de “sobrefaturação” ou “simulação contratual”. A cadeia de ligações perigosas de Melchior Moreira estende-se ainda a outras empresas. Na investigação ainda em curso, o principal visado no esquema de favorecimento supostamente liderado por Melchior Moreira é João Simões Agostinho, administrador de várias empresas de base tecnológica e que terão faturado mais milhões na instalação de lojas de turismo interativas em cerca de 80 municípios de norte a sul do país.