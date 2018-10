Caso de Tancos. Rovisco Duarte negou ter barrado PJ em Santa Margarida

Rovisco Duarte, o ex-Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), nega que tenha dado ordens para impedir a entrada de uma brigada da Polícia Judiciária na base de Santa Margarida, local onde estava escondido o arsenal resgatado na Chamusca.

Ao Expresso, Rovisco Duarte garante que "não teve interferência sobre esta questão" tendo sido "efetuadas coordenações no local" por "se entender que não se justificava a intervenção do General CEME na resolução desta questão". Ou seja, de acordo com o ex-CEME, terão sido os comandantes locais do Exército a dar a ordem para a PJ não entrar.

A resposta foi dada através do gabinete de comunicação do Exército, na semana passada, quando o general era ainda o número um na hierarquia do Exército. Rovisco Duarte demitiu-se esta quarta-feira, cinco dias depois da saída do ministro da Defesa Azeredo Lopes.

Esta sexta-feira, o Expresso e o "Diário de Notícias" citaram dados sobre um dos documentos entregues na semana passada pelo ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes no Ministério Público. Trata-se da "documentação verdadeira" que o tenente-general Martins Pereira garante ter recebido das mãos de dois responsáveis da PJM no final do ano passado no Ministério da Defesa.

Um desses documentos é uma fita do tempo que refere que os inspetores da Unidade Nacional de Contra-Terrorismo (UNCT) da PJ foram proibidos de entrar na unidade militar entre as 11h e as 16h20, de 18 de outubro do ano passado. Só às 16h30 é que tiveram autorização para entrar, isto após o comandante de Santa Margarida receber por email o despacho judicial.

De acordo com essa fita do tempo, as ordens partiram de Rovisco Duarte.

Este episódio, que já tinha sido noticiado há quase um ano pelo Expresso, é revelador da tensão que existia entre militares e civis durante a investigação ao roubo do armamento nos paióis nacionais em junho do ano passado. Apesar de a PJ ter sido nomeada pelo Ministério Público como o órgão de polícia criminal do inquérito-crime ao assalto, os investigadores da UNCT estiveram barrados à porta de Santa Margarida durante cerca de cinco horas.