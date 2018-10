Suspeitos de assaltarem idosos fugiram do Tribunal de Instrução do Porto

Suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Porto fugiram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva

Os três suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto fugiram esta quinta-feira à tarde do Tribunal de Instrução Criminal do Porto (TIC), depois de o juiz de instrução lhes decretar prisão preventiva, revelou a PSP. Após a fuga, a PSP já desencadeou uma operação de captura nas ruas do Porto. Trata-se de dois irmãos gémeos, mais um cúmplice, com antecedentes criminais, que foram esta tarde presentes ao juiz de instrução, depois de terem sido detidos em flagrante delito durante uma ação desenvolvida na terça-feira pela Divisão de Investigação Criminal da PSP, em Baguim do Monte, concelho de Gondomar, distrito do Porto. Os roubos ocorreram na zona mais oriental do Porto e em concelhos periféricos, como Gondomar, Valongo ou Maia. Os alvos do grupo eram pessoas com idades entre 65 e 95 anos.