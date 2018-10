PSP divulga fotografias dos arguidos que fugiram de tribunal no Porto e alerta: são perigosos e podem estar armados

Polícia alerta que os fugitivos são perigosos e poderão estar armados e pede ajuda para localizar os três arguidos que estão a monte

A Polícia de Segurtança Pública pediu aos orgãos de comunicação social a divulgação das fotografias dos três arguidos a quem foi aplicada a medida de prisão preventiva, mas que durante a tarde desta quinta-feira conseguiram fugir das instalações do Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

Os indivíduos, recorda a nota emitida pela PSP, "foram detidos no contexto de uma investigação por roubos a residências" e "são considerados como perigosos e potencialmente armados". As autoridades pedem que a sua eventual localização seja de imediato comunicada à Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto, através do telefone 222 046 460 ou do endereço de correio eletrónico bsp.dic.porto@psp.pt.