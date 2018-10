Mulher de autarca de Santo Tirso detida na Operação Éter

Administradora da W Global Communication é casada com Joaquim Couto, presidente da Câmara de Santo Tirso. É suspeita de ser uma das beneficiárias do esquema de ajustes diretos liderado pelo presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira

Manuela Couto, acionista principal da empresa de comunicação W Global Communication - antiga Mediana -, é uma das cinco pessoas detidas, esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária do Porto, no âmbito da Operação Éter. A informação foi confirmada ao Expresso por fonte próxima da investigação, ainda em curso. Segundo a PJ, o volume de contratos celebrados por ajuste direto por valores muito acima dos valores de mercado, alguns nunca executados e outros simulados, superam os € 5 milhões. Os cinco detidos vão ser presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. Além de Melchior Moreira, presidente da entidade regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e da mulher do presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, encontram-se ainda detidos no estabelecimento prisional da PJ do Porto dois dirigentes da organismo público responsável pela divulgação turística da região, do Departamento Operacional e da Direção Financeira. O quinto detido é José Simões Agostinho CEO da TOMIWORLD, empresa de Plataformas Digitais Interactivas, New Media e Smart Cities, firma que forneceu e instalou os equipamentos tecnológicos da rede de lojas interativas de turismo em mais de 80 municípios.