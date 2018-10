Infraestruturas de Portugal lança concurso para nova sinalização da rede ferroviária

O investimento, que decorre no âmbito do Ferrovia 2020, destina-se à conceção, fornecimento, montagem e manutenção de sistemas de sinalização e de controlo de troços da rede ferroviária de norte a sul do país

A Infraestruturas de Portugal lançou um concurso público, com valor base de 63,3 milhões de euros, para aquisição de novos sistemas de sinalização e de controlo para diversos troços da rede ferroviária nacional, foi anunciado esta quinita-feira.

De acordo com um comunicado da Infraestruturas de Portugal (IP), o investimento, que decorre no âmbito do Ferrovia 2020, destina-se à conceção, fornecimento, montagem e manutenção de sistemas de sinalização e de controlo de troços da rede ferroviária de norte a sul do país.

Os novos sistemas serão aplicados nos Corredores Complementares da Linha do Douro, nos troços entre Caíde - Marco de Canaveses - Régua.

Serão também aplicados no Corredor Internacional Norte, entre a Estação da Pampilhosa e a nova Concordância da Mealhada - via de ligação entre a Linha do Norte e a Linha da Beira Alta - e no Corredor Internacional Sul, na nova linha ferroviária entre Évora-Évora Norte - ligação à Linha do Leste e entre a Linha do Leste e o troço Elvas – Fronteira com Espanha.

O investimento será também aplicado na Linha da Beira Alta, nos troços Pampilhosa – Mangualde - Guarda - Vilar Formoso.

"A componente de investimento deste contrato vai ser cofinanciada através de dois Programas de Financiamento Comunitário, onde a taxa de cofinanciamento varia entre 40% a 85%", diz o comunicado da IP.

O Corredor Complementar será cofinanciado pelo Programa COMPETE 2020, através do fundo FEDER, e os Corredores Internacionais Norte e Sul serão cofinanciados pelo Programa Connecting Europe Facility (CEF), através do fundo CEF-Coesão e CEF-Geral.