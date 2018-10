Roubo de Tancos. Chefe do Estado-Maior do Exército demite-se

O Chefe de Estado-Maior do Exército (CEME), general Rovisco Duarte, entregou esta quarta-feira um pedido de demissão ao novo ministro da Defesa, João Gomes Cravinho. Em comunicado, o Ministério da Defesa informa que o CEME saiu por "por motivos pessoais".

A página oficial da presidência da República revela que Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje uma carta do General Francisco José Rovisco Duarte, que, invocando razões pessoais, pede a resignação do cargo do Chefe de Estado-Maior do Exército".

Há duas semanas, depois da notícia do Expresso que revelava que Azeredo Lopes teria tido conhecimento da operação de encobrimento montada pela Polícia Judiciária Militar (PJM) em torno do resgate das armas roubadas em Tancos, o CEME manifestou-se "tranquilo e sereno", afirmando que nada tinha a ver com o assunto. Garantiu ainda que o seu nome não estava "beliscado" com o caso de Tancos.

Esta demissão de Rovisco Duarte surge cinco dias depois da demissão de Azeredo Lopes do Ministério da Defesa. Nas duas últimas semanas, o ministro foi alvo de críticas na sequência de notícias que davam conta de que teria tido conhecimento da operação de encobrimento da PJM.

Dia 4, quando o Expresso revelou que o major Vasco Brazão, investigador da PJM, entregou um memorando no Ministério da Defesa sobre a encenação do resgate do arsenal furtado, Azeredo Lopes negou cabalmente ter tido conhecimento dessa operação. O primeiro-ministro António Costa apoiou o ministro.

Seis dias dias depois, Costa foi ao parlamento afirmar: "Um dia ainda havemos de saber o que cada um sabia sobre o caso de Tancos."

Na última sexta-feira, Azeredo pediu a demissão, justificando a saída para evitar que as Forças Armadas continuem a ser “desgastadas pelo ataque político” e pelas “acusações” de que disse estar a ser alvo em relação ao caso de Tancos.

Esta quarta-feira, em entrevista à TSF, o presidente do PS Carlos César afirmou que o caso de Tancos não poderia ficar pela saída do ministro e disse esperar "consequências do ponto de vista das Forças Armadas, em particular, do Exército", indiciando uma demissão de Rovisco Duarte, que acabou por se concretizar poucas horas depois.

O deputado do CDS Telmo Correia foi o primeiro dirigente da oposição a reagir à saída de Rovisco Duarte, fazendo uma relação entre esta demissão e a de Azeredo Lopes. Nas últimas semanas, perante o avolumar de notícias sobre Tancos, o CDS exigiu várias vezes a demissão do anterior ministro da Defesa. "Uma demissão liga-se à outra", declarou Telmo Correia no parlamento.

Já Carlos Peixoto, do PSD, garante que o partido levará o assunto até "às últimas consequências".

(em desenvolvimento)