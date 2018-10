OE2019. Somam-se milhões para atrair passageiros para transporte público e descarbonizar a sociedade

A partir de 1 de abril entra em vigor o programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos. Em 2019 esperam-se passes mais baratos, passes familiares e gratuidade para menores de 12 anos. Para financiar o PART serão disponibilizados 83 milhões de euros provenientes do Fundo Ambiental, com origem no aumento das taxas sobre as emissões de CO2.

Para a expansão das redes dos metropolitanos de Lisboa e do Porto aponta-se um investimento de 519,2 milhões de euros. A CP contará com 168,2 milhões de euros e a Transtejo com 57 milhões de euros para adquirir 10 navios novos.

Ainda no campo dos transportes, continua a aposta na mobilidade elétrica que conta com o programa de incentivos para a aquisição de veículos de baixas emissões com o objetivo de redução de emissões de gases com efeito estufa, também financiado pelo Fundo Ambiental. Para a compra de carros ou motas elétricos por particulares ou empresas são disponibilizados três milhões de euros e um valor semelhante servirá para financiar a Fase 3 do programa Eco.mob para renovar a frota da administração pública com a introdução de 600 veículos elétricos novos.

Só da taxa de carbono sobre produtos petrolíferos e energéticos virão 90 milhões de euros para descarbonizar os transportes.