OE2019. Orçamento do Ambiente cresce 16,9%

O aumento da despesa do Ministério do Ambiente em cerca de €852 milhões face ao ano corrente está sobretudo relacionado com o investimento nas empresas de transporte público. De um orçamento total de €2.507,2 milhões, cerca de um terço (€822 milhões) vai para o sector dos transportes (rodoviários, ferroviários e marítimos).

Os serviços de proteção do ambiente ficam apenas com uma fatia de 6,5% (€163,5 milhões) do orçamento e os de ordenamento do território com 0,5%. A recuperação ambiental do rio Tejo, que passa por uma maior vigilância, monitorização e fiscalização contará com €3,4 milhões; e a recuperação da barragem de Fagilde, que em 2017 quase secou e deixou Viseu à míngua, receberá €1 milhão.

Para “solucionar o problema das dívidas históricas dos municípios e sistemas multimunicipais de água e saneamento” serão investidos €200 milhões com o apoio do Banco Europeu de Investimento. E em cima da mesa para um período de cinco anos continuam os €110 milhões para a proteção do litoral da erosão costeira.

Na “valorização e conservação da natureza”, o ministério tutelado por João Matos Fernandes destaca €2 milhões para os serviços de ecossistemas nas áreas protegidas do Tejo Internacional, Serra do Açor e Serra de Monchique, tudo áreas afetadas pelos incêndios de 2017 e 2018.

Para o sector da energia no agora Ministério do Ambiente e da Transição Energética vai uma fatia ainda mais estreita: 2,1 milhões de euros. Mas sem detalhes, ainda.