Morgaine Gaye, futurologista da alimentação. “O que se vai passar nos próximos três anos vai abanar o mundo como o conhecemos”

Morgaine Gaye dedica-se à futurologia no campo da alimentação. A consultora de origem britânica está em Lisboa para falar de comida, mas não da forma habitual. É uma das oradoras da conferência anual do Food & Nutrition Awards 2018, que se realiza esta terça-feira, no Mercado da Ribeira.

Acabou de chegar de Zagreb, capital da Croácia, depois de ter passado pela Suíça. Em 45 minutos falará de “disrupção” e de “mudanças na textura” daquilo que comemos. Em entrevista ao Expresso, diz que “a comida representa aquilo a que aspiramos”. Não ficou fã da comida portuguesa que considera “demasiado presa na carne”. Diz que não precisamos de mais proteína e que “já passámos a linha da sustentabilidade”.

Apresenta-se como alguém que olha para a alimentação de um ponto de vista socioeconómico e geopolítico, mas o que faz verdadeiramente uma “food futurologist”?

A comida não surge no vácuo. Tudo influencia o que comemos e porque comemos o que comemos. Eu olho para todas essas influências, políticas, económicas e o que se passa na sociedade. A nossa história e a nossa cultura entram nesta equação e determinam as escolhas que fazemos e porque seguimos estas tendências.

Com as alterações climáticas temos também de pensar em mudar a nossa dieta. Preocupa-a esta necessidade de mudança de dieta e a rapidez com que temos de fazê-la?

Eu não estou preocupada. A minha opinião pessoal, receio ou desejos não interessam. Eu olho para tendências e as alterações climáticas são apenas uma dessas tendências a ter em conta. Mas todas as influências mudam. As questões ambientais, as alterações climáticas, os plásticos fazem parte das novas tendências. Mas são os Governos que devem tomar decisões. Por exemplo, nos anos 1950, a preocupação da OMS era como fornecer calorias ao mundo ocidental, e passámos a ter problemas de obesidade. Agora tentamos solucionar este problema da obesidade e das doenças a ela associadas. Há sempre novas influências.

Quando olha para a sua 'bola de cristal' o que vê no futuro. Vamos continuar a ficar cada vez mais gordos e a população dos países em vias de desenvolvimento também? A OMS diz que 30% da população mundial é malnutrida...

O problema da malnutrição é global e não apenas dos países em vias de desenvolvimento. Se a população ocidental é obesa, também é malnutrida. O problema do mundo em desenvolvimento é que estão a ficar mais ricos e estão a mimetizar os do Ocidente e a comer cada vez mais carne, enquanto que o Ocidente consome menos carne.

“É preciso distribuir melhor os alimentos”

E vai haver alimentos para todos no futuro?

A comida, os alimentos são algo a que aspiramos. Para quem me ouve nestas palestras, a comida é entretenimento e não necessidade. Questionamos a necessidade e se vai haver alimento para todos... Claro que há alimento para todos, é preciso é distribuí-lo melhor. A alimentação é um assunto político. A comida representa aquilo a que aspiramos, aquilo que queremos ser, ou que somos...

O planeta não chega para alimentar todas as aspirações e tendências...

Não chega porquê? O mundo está sempre em mudança. Nós, seres humanos, estamos sempre a mudar e o mesmo acontece com aquilo que comemos ou vestimos. É uma questão de tempo. É o mesmo com a comida. Comemos porque é cool ou é delicioso. Quando as pessoas se lembram do que comiam quando eram pequenos também se lembram que era cool. É um movimento através do tempo.

É tudo uma questão de moda? É sustentável continuarmos a consumir como consumimos porque está na moda?

Tem sido assim ao longo de milhares de anos. Não estou a falar de algo novo, mas de algo velho. Era assim na corte de Henrique VIII ou de Luís XIV.

Mas a população mundial está a crescer. Havia muito menos gente no século XVIII do que há hoje em dia. Já somos mais de 7 mil milhões e vamos chegar aos 10 mil milhões neste século.

É curioso ver que olha para isto como a maioria das pessoas, como gráficos para cima e para baixo. É como se olhasse para um gráfico da bolsa e visse as ações a subir e a descer.

Mas acha que a população sofre essas variações? Tem vindo sempre a crescer e só uma terceira guerra ou um grande cataclismo irão inverter essa tendência.

Vivemos tempos loucos e improcedentes. O que se vai passar nos próximos três anos vai abanar a forma como vemos o mundo, como o conhecemos. Não porque eu tenha uma bola de cristal ou seja vidente, mas porque vivemos em tempos de mudanças extremas em que a Europa não vai ser o que é agora. As estruturas mundiais que conhecemos vão ruir. A ideia que temos do que é normal vai mudar drasticamente. E a população mundial, não sei. Mas só sei que esta linha não se vai manter para sempre. Eu não falo dos meus medos ou da minha agenda.

“Já passámos a linha da sustentabilidade”

Como vê a sustentabilidade do Planeta no meio disto tudo.

Esse conceito é uma treta. Já passámos a linha da sustentabilidade. Agora temos de fazer algo radical. Sustentar, manter como está? O mundo estaria f... Temos de fazer mudanças drásticas. E começam a surgir algumas inovações fantásticas.

Quais?

Estamos a falar de embalamentos comestíveis feitos de algas por exemplo, para acabarmos com o flagelo dos plásticos, ou produtos compostáveis que se deterioram mais rapidamente.

O Parlamento Europeu está a preparar medidas para acabar com os plásticos descartáveis a partir de 2021. Acha que o lóbi do plástico vai deixar isto passar?

Já há uma mudança em curso e vai ter de deixar. Há muitas inovações a caminho. Mas não se trata só de legislação. Esta depende do que surge de baixo para cima. E vivemos num tempo em que as pessoas se preocupam com o ambiente, porque é cool e querem ver coisas compostáveis e comestíveis e que não vão parar a um aterro ou ao mar. Podemos usar cascas de batata ou de amendoins, ou grãos de café ou até açúcar. Há muitas possibilidades.

Trabalha para grandes marcas e empresas. O que faz concretamente?

Cada um tem a sua agenda. Esta pode passar por desenvolver um novo conceito ou um novo produto, como, por exemplo, pedirem-me para numa hora lhes resumir qual será o futuro do chocolate.

Algumas dessas marcas são conhecida como grandes poluidoras ou produtores de plástico que vai parar aos nossos oceanos. Estão a mudar alguma coisa?

Todos estão a mudar alguma coisa, mas não posso falar sobre isso porque tenho contratos de confidencialidade. Todas as grandes marcas, mesmo as que possa pensar que estão a fazer as coisas piores para a humanidade, estão a mudar e a inovar com consciência.

... porque sabem que vão ter lucros na mesma?

Até agora tem sido sempre a questão do dinheiro, mas a mudança nos próximos três anos tem a ver com o facto de se preocuparem a sério. Cada vez vemos mais grandes corporações a colapsarem e só as que fizerem a mudança vão aguentar.

“Um quarto das raparigas com menos de 25 anos na Europa já são vegetarianas”

Seremos obrigados a mudar?

Temos de mudar. Vamos querer mudar e isso tornar-se-á normal. Sem saber porquê, as pessoas vão estar a ser levadas pela corrente. Passará a ser cool ver sacos feitos de materiais velhos e será habitual fazer coisas com material usado.

Vamos deixar de comer carne dentro de três anos? Onde passaremos a ir buscar a proteína, a insetos?

Já o estamos a fazer. Um quarto das raparigas com menos de 25 anos na Europa já são vegetarianas. É um facto. Não precisamos de mais proteína. Isso é um mito. Temos comido quantidades de carne incomensuráveis. Atingimos o pico e já estamos no declínio nesse consumo. Sabemos que os consumidores estão confortáveis com isso.

E afinal o que vamos estar a comer daqui a três anos?

Vamos comer o que comemos agora, mas vamos escolher de forma diferente. Haverá mais veganismo, mais variedade e alternativas à carne e outras inovações. E também vamos mudar o que entendemos por horas das refeições.

A Morgaine estudou artes, teatro e filosofia. Como é que chegou a esta posição de futurologista da alimentação?

Não faço a mínima ideia. Queria ser arquiteta e já me disseram que é o que sou na forma como falo de comida. Todo o meu trabalho no teatro tinha a ver com comida... e a filosofia permitiu-me olhar para a forma como as coisas se ligam e tudo tem a ver com comida porque é a única coisa que temos em comum em todas as culturas, tribos ou partes do mundo. Posso olhar para o que comes e dizer-te quem és. Não gosto particularmente de cozinhar, não seria uma chef e, definitivamente, nunca teria um restaurante. Para mim o importante são as palavra que estão na ementa do restaurante.

Conheceu restaurantes portugueses? Gostou do que comeu?

Portugal está muito assente na cultura de queijo, pão e carne... e peixe. Mas é tudo muito carne, carne, carne. Vi saladas muito limitadas. Não são verdadeiramente saladas feitas de uma variedade de legumes. A maioria das coisas na ementa dos restaurantes a que fui (sete em três dias) são carne. E isso diz muito de uma cultura que não saiu há muito tempo da pobreza. Quando se vai a um país mais rico, vemos uma comida mais saudável. É uma questão cultural.