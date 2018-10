Mais dinheiro para a Polícia Judiciária e para informatização da Justiça

Orçamento de 2019 para o Ministério da Justiça representa um aumento de 12,6% face às despesas do Estado com esta área estimadas para este ano. Entre as prioridades está o reforço dos meios de investigação para a Polícia Judiciária e da gestão digital de processos nos tribunais e registos

Numa lista de 30 medidas previstas para o Ministério da Justiça no Relatório do Orçamento do Estado de 2019, entregue esta segunda-feira à noite no Parlamento, a posição cimeira é ocupada pela Polícia Judiciária, o órgão de polícia que depende daquela tutela. O governo quer reforçar no próximo ano a “capacitação dos recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos” da PJ, “aumentando os efectivos afetos à investigação criminal”. Uma boa notícia não só para o diretor da corporação, Luís Neves, mas também para a recém-empossada procuradora-geral da República, Lucília Gago, já que uma boa parte dos processos-crimes conduzidos pelo Ministério Público dependem do trabalho feito pelos inspetores da Judiciária.

Logo a seguir na lista de prioridades vem a implementação do novo regime de proteção às vítimas de crime, “reforçando os meios da comissão competente em matéria de apoio e compensação às vítimas de crime”; a introdução de ajustamentos na orgânica dos tribunais judiciais, administrativos e fiscais; e o início de um plano de requalificação e modernização dos edifícios afectos ao sistema judicial.

Depois, há um padrão comum a muitas das outras medidas apresentadas: um investimento sistemático na informatização. Eis dois exemplos: “robustecimento da interoperabilidade de sistemas com a Autoridade Tributária e Aduaneira”; e a disponibilização “de novas novas interfaces Citius e SITAF, bem como implementação de novas funcionalidades tecnológicas que automatizem tarefas burocráticas, criem maior transparência na relação com o cidadão”. O Citius é o portal de acesso a todos os que trabalham com tribunais e que serve para qualquer pessoa consultar processos.

Quanto a números globais, o orçamento proposto para a área da Justiça em 2019 é de 1469 milhões de euros, o que significa mais 12,6% em relação à despesa estimada para 2018, que é de 1186,9 milhões de euros. Sendo que é preciso ter em atenção que esse acréscimo não corresponde, em termos práticos, a um aumento desse grandeza nas despesas com a Justiça. Os 1469 milhões de euros inscritos nesta proposta de orçamento são na verdade mais 6,2% do que tinha sido proposto no ano passado para o orçamento de 2018 (que era de 1383,7 milhões de euros). A questão é que o Ministério da Justiça está a gastar menos do que tinha sido orçamentado (1186,9 milhões, segundo as estimativas), o que aliás tem sido um comportamento constante não só nesta como noutras áreas do Estado.

Em relação ainda ao que vem no relatório apresentado esta segunda-feira à noite, uma nota sobre duas medidas inovadoras: a implementação de serviços de telemedicina nos estabelecimentos prisionais e a regulamentação e reorganização do sistema de internamento de inimputáveis unidades de saúde mental não prisionais, isto é, de pessoas acusadas de crimes mas que são diagnosticadas como anomalias psíquicas.

Já nas verbas destinadas a investimento, o valor é exactamente igual ao proposto no ano passado: 34,9 milhões de euros. Sendo que, mais uma vez, dá a ilusão que há um reforço no nível de investimento, tendo em conta que boa parte do dinheiro previsto gastar este ano acabou por ficar na gaveta: para 2018 está prevista a execução de 14,7 milhões de investimento (em vez dos 34,9 previstos aquando da aprovação do orçamento em 2018). Os projectos onde esse dinheiro vai ser canalizado são também os mesmos do ano passado: “Fundo para a Segurança Interna, Modernização dos Sistemas de Informação, Comunicação e Tecnologias de Segurança da DGAJ e aquisição de viaturas especiais de segurança prisional”.