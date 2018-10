Tancos. Ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes vai ser constituído arguido

O tenente-general Martins Pereira será o próximo arguido na investigação à entrega das armas roubadas de Tancos

O tenente-general Martins Pereira, ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, irá ser constituído arguido no âmbito da Opereção Húbris. A notícia está a ser avançada pelo "DN". De acordo com o diário, o tenente-general irá ser ouvido depois dos interrogatórios ao ex-diretor da Polícia Judiciária Militar (PJM), coronel Luís Vieira, e ao major Vasco Brazão, ex-porta voz daquela polícia, que se realizam ambos no DCIAP.

Ao Expresso, o gabinete da Procuradoria-Geral da República avança que o número de arguidos não sofreu alterações e mantém-se nas nove pessoas: cinco militares da PJM, três da GNR de Loulé e um ex-fuzileiro.

Recorde-se que Martins Pereira recebeu Luís Vieira e Vasco Brazão no gabinete de Azeredo Lopes, ministro que se demitiu na última sexta-feira. Nessa reunião, que segundo Martins Pereira se realizou "em novembro", o tenente-general terá recebido documentação sobre a operação clandestina da PJM.

Na última quarta-feira, Martins Pereira entregou no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) documentação sobre a operação clandestina da Polícia Judiciária Militar (PJM) que havia recebido dos dois responsáveis daquela polícia no Ministério.

O então chefe de gabinete de Azeredo Lopes assumiu há pouco mais de uma semana, depois de uma notícia do Expresso, a existência de uma reunião no Ministério da Defesa com o então diretor da PJM, o coronel Luís Vieira, e o major Vasco Brazão, investigador daquela polícia. Martins Pereira limitou-se então a confirmar o encontro sem no entanto fazer qualquer referência a documentos que lhe tenham sido entregues nessa altura. "Cumpre-me informar, em abono da minha honra e da verdade dos factos, que efetivamente recebi o senhor coronel Luís Vieira e o senhor major Brazão no meu gabinete, em novembro de 2017. Nessa ocasião ou em qualquer outra não [lhe] foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de eventuais culpados do furto de Tancos", declarou.

Nessa mesma quinta-feira, o Expresso tinha revelado que o major Vasco Brazão declarou ao juiz de instrução João Bártolo que tinha entregado um memorando ao então chefe de gabinete do ministro que revelava a encenação da entrega do arsenal de guerra roubado em Tancos.

Nos últimos dias, o Expresso tem tentado falar com Martins Pereira para obter esclarecimentos junto deste militar, que é adjunto para o Planeamento e Coordenação do Estado-Maior General das Forças Armadas (EMGFA), mas não obteve sucesso até ao momento.

A posição do general é muito relevante, pois funciona como número dois do EMGFA, e por ele passa - entre outros aspetos - quase tudo o que tem a ver com as Forças Nacionais Destacadas em missões no estrangeiro. "É o colaborador imediato do CEMGFA no que respeita ao planeamento geral e coordenação da atividade do EMGFA", pode ler-se no site do Estado-Maior General das Forças Armadas.