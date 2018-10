Proteção de Dados abre processo de averiguações sobre os SMS da EMEL no dia do furacão Leslie

A Comissão Nacional de Proteção de Dados abriu um processo de averiguações sobre o envio de milhares de SMS no dia do furacão

A Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) abriu um processo de averiguações sobre os alertas enviados no fim de semana pela EMEL a milhares de habitantes de Lisboa. "Vamos apurar o que aconteceu exatamente e avaliar a atuação de EMEL do ponto de vista legal", explicou ao Expresso a porta-voz da CNPD.

Aparentemente nem todas as mensagens foram enviadas para clientes da empresa municipal. As mensagens de texto começaram a ser recebidas ainda no sábado, mas houve quem só as recebesse no domingo, 14 de outubro, já após a passagem da tempestade Leslie. O alerta continha as recomendações da Proteção Civil.

Mas, questionada sobre o envio desta mensagem, a Proteção Civi recusou qualquer responsabilidade, embora tenha ponderado enviar os alertas, a CNPC não os chegou a enviar porque, do ponto de vista legal, apenas o pode fazer no caso de incêndios rurais.