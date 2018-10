Ministério Público acusa homem de rapto e violação de criança na Amora

O arguido encontra-se em prisão preventiva, sendo-lhe imputados dois crimes de violação agravada e um crime de rapto

O Ministério Público deduziu acusação contra o homem suspeito de, em setembro, ter raptado e violado uma criança de 7 anos, na Amora, concelho do Seixal.

Segundo informação divulgada esta segunda-feira no 'site' da Procuradoria da Comarca de Lisboa, o arguido encontra-se em prisão preventiva, tendo o Ministério Público decidido que aguarde os ulteriores termos do processo sujeito a essa mesma medida de coação.

Os factos ocorreram no início de setembro e o arguido é suspeito de ter abordado uma criança de 7 anos e de, alegando ser seu familiar, a ter conduzido a um local isolado, onde manteve contactos de natureza sexual com a mesma.

Posteriormente, terá abandonado a menor que acabou por ser encontrada numa zona pouco frequentada da Amora.

A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do Seixal do Departamento de Investigação e Ação Penal da Comarca de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária e ao arguido são imputados dois crimes de violação agravada e um crime de rapto.