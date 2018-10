Mais eficiência e uma melhor gestão de recursos: o único caminho para a saúde

Conheça as opiniões dos protagonistas do terceiro “Conversas de Inovação”, uma parceria que desta feita juntou Expresso e a Gilead para discutir a saúde

"A inovação em saúde está diretamente ligada à tecnologia", diz Marta Temido, a (nova) ministra da Saúde

Para Óscar Gaspar, vice-presidente do conselho-geral da Confederação Empresarial de Portugal, estamos no "dealbar de um admirável mundo novo" no capo da saúde

"Em cada um dos passos do sistema temos que tentar fazer melhor pelos doentes", segundo Paulo Cortes, presidente da Sociedade Portuguesa de Oncologia

Vítor Papão, diretor-geral da Gilead Sciences acredita que inovar em saúde é conseguir "mais resultados que permitam aumentar a esperança média de vida"