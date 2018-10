Mãe e filhas 'despejadas' de bairro de Lisboa. “Não sei onde vamos dormir esta noite”

Rita Vieira e as duas filhas, de três e nove anos, foram hoje forçadas a sair da casa que ocupavam num bairro em Telheiras. “Esta semana pressenti que se ia passar alguma coisa e, por isso, fui por as minhas filhas mais cedo à escola, para não assistirem. Não sei onde vamos dormir esta noite”

Foi por "desespero" que Rita Vieira ocupou um apartamento abandonado num bairro social, em Telheiras. Ao fim de dois meses, a ocupação chegou ao fim, com a Polícia Municipal e uma empresa de mudanças a tirarem-na, a ela e a todos os seus pertences, de casa. A Câmara Municipal de Lisboa diz que a casa vai entrar em obras para ser ocupada por outra família carenciada.

"Já é a terceira vez que nos tentam despejar e agora conseguiram. Esta semana pressenti que se ia passar alguma coisa e, por isso, fui por as minhas filhas mais cedo à escola, para não assistirem. Não sei onde vamos dormir esta noite", conta ao Expresso Rita que pediu a amigos e familiares que lhe guardassem os móveis que tinha em casa.

Quando as duas crianças, de três e nove anos, voltarem a casa da escola vão saber que não têm onde morar. "Ninguém da Segurança Social esteve presente durante o despejo. Esta família não tem nenhuma resposta, ocupou uma casa porque não tinha alternativa", frisa Isabel Pires, deputada municipal do Bloco de Esquerda, que esteve presente quando a família foi forçada a desocupar a casa. Os bloquistas enviaram um requerimento à autarquia questionando que medidas foram tomadas para encontrar uma solução para a família e que tipo de acompanhamento esta está a ter.

Rita chegou com as filhas ao bairro municipal de Telheiras, onde vive a sogra, despejadas de outra casa, por não conseguir pagar a renda. "Eu estava desempregada, não consegui pagar as rendas e o meu senhorio pôs-me uma ação de despejo", conta. Entretanto, Rita arranjou trabalho mas os 580€ são insuficientes para pagar uma renda em Lisboa.

Por várias vezes, Rita candidatou-se a uma casa camarária, mas não conseguiu ser elegível. Amanhã irá expor a sua situação à Assembleia Municipal, mas até agora tem ficado fora dos concursos para casa municipal.

Fonte oficial da autarquia justifica a desocupação com a necessidade da casa entrar em obras para poder ser entregue a outra família carenciada que também está numa situação dramática. Esta família, oriunda do bairro da Boavista, está à espera há quase um ano de um apartamento T3.

Em Lisboa, 15% da população vive em bairros municipais, um número muito superior ao de outras capitais europeias, como é o caso de Madrid onde há 2% de moradores nessa situação. "Esta não foi uma situação isolada. É preciso aumentar o investimento na habitação municipal, aumentar o número de fogos", frisa Isabel Pires.