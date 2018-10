Emprego científico. Novos investigadores contratados apresentam o seu trabalho ao público em todo o país

Discutir a atividade científica e tecnológica dos novos investigadores contratados no âmbito do Programa de Estímulo ao Emprego Científico em 2018, é o objetivo das sessões abertas ao público “Mais Ciência, Melhor Sociedade”, que vão acontecer em todo o país a partir de 31 de outubro.

A iniciativa é organizada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), em colaboração com os Centros Ciência Viva, e vai começar com uma sessão no Teatro Thalia, em Lisboa, no dia 31 de outubro, e outra no Porto, a 13 de novembro, seguindo-se um ciclo de encontros em Centros Ciência Viva por todo o país, mais dirigidos aos jovens e à população escolar.

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior explica ao Expresso que “com a aprovação do Orçamento de Estado para 2019, marcado pelo reforço do financiamento do emprego científico, estamos a tentar que estes novos contratos fiquem associados aos grandes desafios societais, isto é, aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para 2030”.

Antecipar o próximo programa quadro da UE

É por isso que, quando os investigadores se candidataram aos contratos de trabalho, “além das propostas relacionadas com a sua área científica tiveram de apresentar também a sua contribuição para estes grandes desafios societais”, acrescenta Manuel Heitor. As próprias missões do próximo programa quadro de apoio à ciência da UE, o Horizon Europe (2021-2027), “estão alinhadas com a agenda do desenvolvimento sustentável da ONU e, neste perspetiva, antecipámo-nos em Portugal”.

Entre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável destacam-se: “assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos”; “promover o crescimento económico sustentado e inclusivo, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos”; “assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis”; “tomar medidas urgentes para combater as alterações climáticas e os seus impactos”; e “proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres”.

O ministro diz que o objetivo destas sessões públicas é que “a atividade científica possa ser explicada aos cidadãos de uma forma simples e objetiva”. e que os investigadores “possam apresentar de forma mais responsável o que estão a fazer”.

As sessões são asseguradas por investigadores e responsáveis das instituições apoiadas pelo Programa de Estímulo ao Emprego Científico, que abrange 500 contratos de trabalho de investigador doutorado em quatro categorias contratuais (júnior, auxiliar, principal e coordenador), 400 contratos relacionados com os 67 planos de emprego científico de instituições, e mais 3600 contratos no âmbito de novos projetos de investigação e da aplicação do novo regime legal de estímulo ao emprego científico.