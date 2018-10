Condutor de camião na 2ª Circular não acusou álcool. E não há indícios de motivações extremistas

O condutor do camião que na manhã desta segunda-feira entrou em contramão na Segunda Circular, em Lisboa, causando acidentes e três feridos, foi transportado para a Divisão da PSP para prestar declarações, adiantou o chefe Madaíl dos Santos, citado pela agência Lusa.

O Expresso sabe que até ao momento, não existem elementos que levem as autoridades a crer que o episódio na Segunda Circular seja um atentado terrorista ou que o motorista do camião possa ter causado o acidente por motivações extremistas.

Fonte oficial da PSP resume: "A motivação é para já desconhecida." A mesma fonte acrescenta que estão em causa crimes como os de condução perigosa de veículo automóvel. Encontram-se neste momento outras diligências policiais que poderão imputar ao motorista outros crimes, como os de ofensa à integridade física.

Entretanto, uma fonte policial garantiu que o condutor do camião não acusou álcool.

O chefe Madaíl dos Santos contou aos jornalistas que o camião, que transportava contentores de obra vazios, entrou em contramão na zona da Alta de Lisboa, tendo percorrido dois a três quilómetros em sentido contrário, provocando acidentes. Explicou também que o condutor acabou por "ser imobilizado por um agente à civil que passava no local". O agente travou o camião com a sua própria viatura." Desta manobra não resultaram danos nas viaturas, nem pessoas", indicou.

O Expresso apurou que o agente à civil da PSP subiu para o camião em andamento, retirou a chave da ignição e deteve o condutor.

O acidente ocorreu às 7h22 no sentido Norte/Sul (Aeroporto/Benfica) e obrigou ao corte do trânsito dos dois sentidos da Segunda Circular, envolveu nove veículos e causando três feridos, um dos quais grave. Uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) tinha adiantado anteriormente à agência Lusa que o acidente causou dois feridos, um dos quais a precisar de cuidados adicionais.