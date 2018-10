A outra casa dos portugueses

A história ainda ecoa na cabeça de Ana Paula Martins: “Um idoso diabético numa farmácia do Alentejo disse-nos que com o apoio do farmacêutico tinha conseguido cumprir melhor o seu tratamento e tratar dos pés que estavam muito abandonados.” O relato da bastonária da Ordem dos Farmacêuticos exemplifica o trabalho de proximidade junto das comunidades feito pelo país fora. E de que os profissionais não querem abdicar.

Esta visão é compartilhada pela população, segundo um estudo recente feito pela Universidade Católica e que pode conhecer melhor nesta página. Se não será particularmente surpreendente que, para 54% dos inquiridos, a farmácia é o primeiro local consultado quando existem dúvidas com medicamentos, o valor de portugueses satisfeitos ou muito satisfeitos com os espaços é ainda mais esclarecedor: 96%. “Existe uma ligação de confiança entre cidadãos e farmacêuticos”, diz Maria do Rosário Zincke, presidente da Plataforma Saúde em Diálogo.

A qualidade dos serviços, a localização ou a adequação do aconselhamento estão entre os elementos mais destacados pelos utentes e sobretudo fora dos grandes centros urbanos estes fatores parecem ganhar ainda mais importância. O diretor da Área Profissional da Associação Nacional das Farmácias, Humberto Martins, não tem dúvidas que “as farmácias podem aproximar o SNS dos cidadãos, porque são a rede de serviços de saúde melhor distribuída pelo território”. Quando 50% dos inquiridos são doentes crónicos ou tomam medicamentos de forma continuada, percebe-se a relevância que um acompanhamento mais próximo pode ter.

São serviços que, muitas vezes, são feitos de forma quase informal mas que os responsáveis pelo sector farmacêutico afirmam abertamente querer assumir de forma oficial. “Há disponibilidade para identificar os serviços e programas que, sendo uma necessidade para os portugueses, podem ser feitos pela farmácia com bons resultados e devidamente integrados no Serviço Nacional de Saúde. Não se pode trabalhar sozinho”, atira Ana Paula Martins, que lembra que a tecnologia permite todo um novo leque de possibilidades que devem ser aproveitadas.

Mais serviços

O recente anúncio da possibilidade de fazer testes rápidos para deteção do VIH e hepatites virais (B e C) em 22 farmácias do concelho de Cascais é um exemplo do tipo de serviços extra que as farmácias querem disponibilizar e que Maria do Rosário Zincke acredita fazerem sentido. A responsável fala na “questão da medicação ao domicílio” e na “gestão da ingestão de medicamentos em certas idades” como serviços que gostava de ver integrados nas farmácias, sem deixar de apontar que veria com bom agrado “mais referências de utentes a associações de doentes, que têm um papel complementar muito importante”. E com a lembrança que “as farmácias não se devem descaracterizar nem alargar demasiado no leque de respostas que oferecem”.

A privacidade e o horário (como pode ver nos números em baixo) são os fatores que mais contribuem para a variação nos níveis de satisfação geral com a farmácia. Humberto Martins acredita que é necessário “encontrar um modelo que garanta a sustentabilidade das farmácias mais pequenas do Interior, que servem as populações isoladas” — o que se reflete no facto de 23% das farmácias enfrentarem processos de insolvência e penhora. Por isso, Ana Paula Martins defende que “o próximo acordo que o Governo vier a fazer com as farmácias deverá ser inovador, sustentável e deverá ter um compromisso no pagamento por resultados” de forma a promover a exigência no trabalho e para que os portugueses tenham “ainda melhores resultados”.

Elementos que apontam para uma vontade de integrar mais as farmácias com as restantes estruturas do serviço de saúde, para que o trabalho de proximidade possa continuar. A satisfação “aumenta a nossa responsabilidade”, diz Ana Paula Martins, enquanto Maria do Rosário Zincke apela à “melhoria dos circuitos de informação” para que “os doentes não se sintam perdidos”.

Números e factos

69%

das pessoas utilizam normalmente a mesma farmácia, de acordo com o estudo da Católica

54%

dos utentes vão primeiro à farmácia quando têm dúvidas sobre medicamentos

46%

dos utilizadores não têm médico de família. Estão em lista de espera

14%

das pessoas estão insatisfeitas com a acessibilidade das farmácias à noite e ao fim de semana

Textos publicados no Expresso de 13 de outubro de 2018