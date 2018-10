O Leslie em balanço: 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e 1.900 ocorrências

A chuva ainda vai continuar durante a tarde. A agitação marítima também,.É preciso continuar atento

A tempestade Leslie provocou 27 feridos ligeiros, 61 desalojados e quase 1.900 ocorrências comunicadas à Proteção Civil, de acordo com o último balanço mais atualizado desta autoridade.

Rui Laranjeira, da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), diz que todos os ferimentos foram ligeiros, ainda que algumas pessoas tenham sido transportados a uma unidade de saúde parar receberem tratamento. A ANPC registou ainda três pessoas assistidas no local, que não necessitaram de ser levadas a unidades de saúde.

A tempestade fez 61 desalojados, 57 dos quais no distrito de Coimbra, um em Leiria e três em Viseu. Mas há outros relatos conhecidos, como o de uma árvore que caiu sobre um casa no Porto. A queda de uma arvore também provocou o corte da linha do metro do Porto em Matosinhos.

Das 1.890 ocorrências registadas pela ANPC, 1.218 diziam respeito a quedas de árvores e 441 a quedas de estruturas, tendo o vento sido o fenómeno que causou maior número de ocorrências.

De acordo com o comandante, o distrito de Coimbra foi o mais afetado, seguindo-se os de Aveiro, Leiria e Viseu.

Para responder às ocorrências provocadas pelo Leslie na última noite, estiveram no terreno 6.373 operacionais e 2.002 meios terrestres.

A maioria das estradas cortadas devido ao mau tempo já foi reaberta, indicou Rui Laranjeiro, destacando-se o IC2, o IP3 e a A1, na região de Coimbra.

Centenas de milhares de habitações sem eletricidade, pessoas desalojadas, estradas cortadas, voos cancelados, danos na via púbica e árvores caídas, são o resultado da passagem da tempestade Leslie pelo continente.

Centenas de milhares de clientes a Norte do Tejo ficaram sem energia elétrica desde a noite de sábado devido aos danos causados pela tempestade tropical Leslie, disse à agência Lusa a EDP Distribuição, classificando a situação de "muito grave".

Face às previsões existentes, o INEM ativou no sábado a sua Sala de Situação Nacional para acompanhar e articular com as restantes entidades de Proteção Civil os efeitos da passagem da tempestade.

Na Madeira, onde estavam inicialmente centrados os maiores receios das autoridades, a tempestade passou ao início da tarde de sábado sem provocar grandes sobressaltos.

A Proteção Civil marcou um briefing de balanço para as 09:00 de hoje na sua sede, em Carnaxide, Oeiras.

E hoje?

E depois da tempestada a bonança? no aviso à população, o Instituto Portugues do Mar e Atmosfera considerava que "o pico mais crítico" estaria entre as 00h00 e as 06h00 de domingo, para o vento. Mas para a precipitação, continua a haver preocupações para a tarde de domingo, uma vez que o período crítico foi estabelecido para o intervalo entre as 03h00 e as 16h00. Já a agitação marítima deverá abrandar a partir das 12h00.

A previsão do IPMA para a Grande Lisboa fala de Céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do meio da tarde. Períodos de chuva ou aguaceiros diminuindo de intensidade e de frequência a partir do início da manhã. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada até ao início da manhã.

Vento moderado a forte (30 a 50 km/h) de noroeste, com rajadas até 90 km/h, até ao início da manhã, tornando-se gradualmente moderado (20 a 30 km/h), com rajadas até 65 km/h em especial junto à faixa costeira.

Pequena descida da temperatura mínima. Descida acentuada da temperatura máxima. Quanto ao Grande Porto, o IPMA prevê céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade durante a tarde. Períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes até ao início da manhã, diminuindo de intensidade e de frequência a partir meio da manhã. Condições favoráveis à ocorrência de trovoada até ao início da manhã.

Vento moderado a forte (30 a 50 km/h) de noroeste, com rajadas até75 km/h, até ao início da manhã, tornando-se gradualmente moderado (20 a 30 km/h). Pequena descida da temperatura mínima. Descida acentuada da temperatura máxima.