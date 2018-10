Leslie deixa rasto de destruição e terá feito uma vítima mortal na zona Centro

A passagem do furacão Leslie na região Centro, no sábado, terá provocado um morto, dezenas de feridos, centenas de edifícios danificados e ainda há mais de 100 mil pessoas sem eletricidade

A passagem do furacão Leslie na região Centro, no sábado, provocou um morto em Montemor-o-Velho, disse hoje à agência Lusa fonte do município.

"Há a registar uma vítima mortal, três feridos ligeiros, sete famílias desalojadas (já realojadas em casas de familiares) e uma família de três pessoas que se recusou a sair da sua habitação", disse a mesma fonte daquela autarquia do distrito de Coimbra. A vítima foi atingida por uma árvore, em Amieiro, freguesia de Arazede.

Pelas 15h00, em contacto com a Associação dos Bombeiro Voluntários de Montemor-o-Velho, o Expresso confirmou a infiormação de uma vítima mortal, mas agora, o Comando da GNR de Coimbra refere que o homem de 73 anos terá morrido de causas naturais. Admite, no entanto, a possibilidade de haver uma vítima mortal do Leslie. "Mas cabe ao Instituto de Medicina Legal apurar as causas do acidente", acrescentou,

As informações disponíveis sobre este caso referem um idoso de 81 anos que terá sido projetado pela força do vento em Pampilhosa da Serra, batendo com a cabeça.

Em novo contacto com os bombeiros de Montemor-o-Velho, o Expresso recebeu apenas a indicação de que o "o Comandante vai dar indicações sobre o caso entre as 17:30 e as 18:00".

No balanço da passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, estão confirmados até agora 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A ANPC mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, disse o comandante da ANPC, Duarte da Costa.

Mais de 100 mil pessoas continuam sem eletricidade, o litoral de Coimbra e a zona do Louriçal, em Pombal, são as zonas mais afetadas por cortes de energia, após a passagem da tempestade tropical Leslie, informou a EDP distribuição.

“Mais de 100 mil consumidores permanecem sem energia, depois de terem chegado aos 300 mil. Nesta altura, em relação aos danos que tivemos esta foi a situação mais critica na nossa história e que nos provoca mais incertezas quanto à estimativa de quando tudo estará solucionado”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, João Torres.

A EDP qualifica a situação como “estado perturbado”, o segundo mais grave de uma escala de quatro.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, João Torres, explicou que, neste momento (ao início da tarde), existem “500 operacionais no terreno, e um helicóptero” para se apurar os prejuízos e danos causados pela passagem da tempestade tropical Leslie durante a noite e madrugada de hoje.

atualizado às 16:10