Leslie deixa rasto de destruição e fez uma vítima mortal em Montemor-o-Velho

A passagem do furacão Leslie na região Centro, no sábado, provocou um morto, dezenas de feridos, centenas de edificios danificados e ainda há mais de 100 mil pessoas sem eletricidade

A passagem do furacão Leslie na região Centro, no sábado, provocou um morto em Montemor-o-Velho, disse hoje à agência Lusa fonte do município.

"Há a registar uma vítima mortal, três feridos ligeiros, sete famílias desalojadas (já realojadas em casas de familiares) e uma família de três pessoas que se recusou a sair da sua habitação", disse a mesma fonte daquela autarquia do distrito de Coimbra. A vítima foi atingida por uma árvore, em Amieiro, freguesia de Arazede.

No balanço da passagem do Leslie por Portugal, no sábado e hoje, passa a haver, assim uma vítima mortal, 28 feridos ligeiros e 61 desalojados.

A ANPC mobilizou 8.217 operacionais, que tiverem de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo queda de árvores e de estruturas e deslizamento de terras.

O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade, com um "percurso muito errático", se fez sentir com maior intensidade, disse o comandante da ANPC, Duarte da Costa.

Mais de 100 mil pessoas continuam sem eletricidade, o litoral de Coimbra e a zona do Louriçal, em Pombal, são as zonas mais afetadas por cortes de energia, após a passagem da tempestade tropical Leslie, informou a EDP distribuição.

“Mais de 100 mil consumidores permanecem sem energia, depois de terem chegado aos 300 mil. Nesta altura, em relação aos danos que tivemos esta foi a situação mais critica na nossa história e que nos provoca mais incertezas quanto à estimativa de quando tudo estará solucionado”, afirmou o presidente do Conselho de Administração da EDP Distribuição, João Torres.

A EDP qualifica a situação como “estado perturbado”, o segundo mais grave de uma escala de quatro.

Em declarações aos jornalistas, em Lisboa, João Torres, explicou que, neste momento (ao início da tarde), existem “500 operacionais no terreno, e um helicóptero” para se apurar os prejuízos e danos causados pela passagem da tempestade tropical Leslie durante a noite e madrugada de hoje.