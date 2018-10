Família feliz

Quando o Mercedes-AMG GT nasceu, a marca alemã decidiu apresentá-lo no circuito de Laguna Seca, na Califórnia. É um daqueles em que só os melhores automóveis conseguem fazer boa figura. Três anos depois, a Mercedes alarga o leque de potencial clientela, com o GT quatro portas, que como se percebe pela imagem vem concorrer com o Porsche Panamera. E desta vez, o teste teve lugar no Circuito das Américas, no Texas. Ao contrário de Laguna Seca, o COTA (Circuit of the Americas) é uma pista moderna, com todas as comodidades e os mais elevados padrões de segurança. Em comum, têm o facto de serem ambos circuitos muito exigentes.

Visto por fora, o novo AMG-GT quatro portas tem um estilo de Grande Turismo, um coupé volumoso em que as formas lhe disfarçam o ímpeto desportivo. Ou seja, parece bem menos dinâmico que o GT de duas portas e dois lugares. O interior tem a marca da AMG mas sem exageros. Predomina o bom gosto, os materiais são de excelência e o conforto está ao melhor nível. Afinal, a clientela não quer este carro para acelerar em pista. Ou melhor, um ou outro talvez o faça à custa de um jogo de pneus novo.

O briefieng é dado por um dos homens que ajudou a desenvolver o carro. Bernd Schneider tem no currículo cinco títulos no DTM, além de ter passado dois anos no pelotão da Fórmula 1. O alemão diz sem rodeios: “O AMG-GT 4 portas é fácil de guiar. Basta aproveitar todo o potencial do carro. Além disso, estão num circuito que vai receber a Fórmula 1 (a corrida é já este fim de semana), por isso façam boa figura, sem exageros.”

Logo às primeiras voltas, dá para perceber que este é um excelente trabalho de engenharia, com muita alma à mistura. Faz 3,2s dos 0 aos 100 km/h. Chega aos 315 km/h., o que num automóvel com mais de duas toneladas é obra. Mas o melhor não está na aceleração nem na velocidade máxima. A sequência entre a curva três e a curva seis são três “esses” que mostram bem como a transferência de massas ocorre sem sobressaltos de maior. Não há segredos. A tração é integral e a direção às quatro rodas ajuda, sem se dar por ela. Mas isso não retira obrigatoriamente competências ao condutor. Neste caso sigo em modo Race, o que mais liberta a essência desportiva do novo modelo, e que só deve ser usado em pista. Para estrada bastam os modos Sport e Sport+, ainda que no uso quotidiano o modo Comfort seja o mais adequado e aquele que acaba por camuflar a fúria do motor V8, com 639cv, que equipa o AMG GT 63S. Há também uma versão do mesmo bloco de 585cv.

Por muitas linhas que escreva, não é fácil descrever a sensação de estar ao volante deste automóvel. Em especial porque é menos previsível ter estas prestações num automóvel destas dimensões do que num GT assumidamente desportivo e mais compacto. Parte da receita é conseguida por um chassis muito bem concebido, com materiais leves mas com boa rigidez estrutural. Depois há o sistema 4Matic+ que distribui a potência de forma inteligente pelas quatro rodas e que pode até enviar todos os cavalos para o eixo traseiro. E o Ride Control adapta automaticamente a suspensão às condições do piso e ao estilo de condução.

Com tanta eletrónica, este AMG consegue manter-se puro ao conceito de prazer de condução e nunca parece artificial. Funciona com a precisão de um relógio suíço mas tem a magia de um automóvel de raça.

O espaço a bordo permite transportar quatro passageiros no maior conforto. Os bancos são envolventes e a posição de condução é irrepreensível. O volante tem a pega perfeita, como a AMG já nos habituou. Se lhe encontro um defeito talvez esteja nos comandos junto à caixa, onde se seleciona o modo de condução e se fazem acertos como a suspensão ou a sonoridade do escape. Pela primeira vez, estes comandos surgem com um pequeno ecrã LCD. O dia era de muito sol e fiquei com a sensação de que com muita luz se torna difícil de visualizar. Felizmente, os mesmo comandos podem ser configurados no volante, onde a visibilidade é perfeita já que a posição é outra. Mas confesso que nem pensei muito nisso, porque a memória que este automóvel deixa é da prestação em pista e da forma empenhada como se comporta, até na travagem vigorosa a 260km/h no final da reta interior e antes de uma esquerda que exige uma entrada em apoio.

Não há assim tantos carros com esta capacidade de criar memórias. E até podem ser memórias olfativas. É que este novo Mercedes estreia uma fragrância AMG para ser utilizada no sistema de climatização. Pormenores que resultam num excelente produto, que vai seguramente gerar uma resposta da concorrência.

Mercedes-AMG GT 4 Portas 63S

Motor

3982cc

639cv

900 às 2500 r.p.m. - 4 500 r.p.m.

Transmissão

Integral

Automática 9 velocidades

Prestações

315km/h Vel. Máxima

3,2s 0-100km/h

Consumos

11,3 l/100km

257g/Co2/km

Preço €209.500