EDP incapaz de fornecer energia a centenas de milhares de clientes devido ao Leslie. Empresa admite que é “grave”

Centenas de milhares clientes ficaram sem energia elétrica a partir de sábado à noite em consequência dos danos causados pela passagem da tempestade tropical Leslie, disse à agência Lusa fonte da EDP Distribuição, que considera a situação "muito grave".

"Neste momento estão a ser afetadas as zonas mais a norte que ainda não tinham sido atingidas. Perto do Porto, Aveiro e Ovar, por exemplo", afirmou a diretora de comunicação da EDP Distribuição, Fernanda Bonifácio, em declarações à Lusa.

De acordo com a EDP, esta é uma situação "muito grave e complexa".

Não sendo ainda possível quantificar o número total de clientes afetados pela falta de energia elétrica, a responsável indicou que se trata de "centenas de milhares", o que levou a EDP Distribuição a reforçar os meios e os recursos, ativando o "estado perturbado".

"O estado perturbado é superior ao estado de alerta que tínhamos ativo desde as 18h [de sábado]. Estamos a mobilizar mais meios de outras partes do país para responder às ocorrências", esclareceu Fernanda Bonifácio.

A responsável adiantou também que os técnicos a trabalhar no terreno encontram "situações muito difíceis", dando conta de estradas impedidas e árvores caídas, mantendo-se o vento forte e a chuva, sobretudo a norte.

"Temos de aguardar que a situação serene para entrarmos com mais força. Daremos naturalmente prioridade a aglomerados populacionais com maior densidade", afirmou.

Num balanço anterior, sábado à noite, a mesma responsável referia a existência de pelo menos 15.000 clientes sem energia elétrica, situação que se foi agravando ao longo da noite e madrugada.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou no sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie.

Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.