As #Space Talks estão a chegar

Levar todos os cidadãos a falar do Espaço é o objetivo das “European Space Talks” ou #Space Talks, uma iniciativa da Agência Espacial Europeia (ESA) que chega a Portugal em novembro através da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).

A ESA, organização de que Portugal é membro, vai convidar empresas, instituições, escolas e todos os cidadãos a organizarem sessões em diversos formatos para discutirem os temas ligados ao Espaço e promoverem a cultura espacial.

Qualquer pessoa pode ser um “Embaixador do Espaço” e organizar uma #Space Talk. Para isso, basta definir um programa e registá-lo no site criado para o efeito, em spacetalks.net. A FCT vai disponibilizar depois no seu site um calendário das atividades agendadas.

Há vários temas possíveis: o Espaço, o que podemos ver nele, o que não vemos nele mas sabemos que está lá, em que medida as tecnologias espaciais mudam as nossas vidas, de que forma o Espaço é uma paixão para tanta gente.

Segundo a FCT, o objetivo desta iniciativa “é criar espaços de partilha de experiências e de aprendizagem, na sala de uma casa ou no auditório de uma empresa”. As “estrelas” das #Space Talks podem ser investigadores, cientistas, astrónomos e até astronautas, “mas também apaixonados pelo Espaço que com ele têm uma relação amadora”.

Para já estão previstos os seguintes eventos: “IGNITE IASTRO”, na Biblioteca Municipal de Tomar (10 de novembro); “Noites no Observatório”, no Observatório Astronómico de Lisboa (24 de novembro); e “3,2,1...Descolagem!!”, no Planetário do Porto (24 de novembro).