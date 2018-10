Ainda há 100 mil casas sem eletricidade devido ao Leslie, EDP sem previsão para repor a normalidade

A EDP Distribuição revela em comunicado que ainda há 100 mil habitações sem eletricidade, confirma a gravidade dos danos na rede elétrica provocados pela passagem do furacão Leslie pelo território de Portugal Continental e informa que continuam a decorrer os trabalhos de recuperação da rede.

“Com a circulação de viaturas no dia de hoje, bem como o sobrevoo de helicóptero, foi possível confirmar danos muito significativos provocados pelo furação Leslie na rede de distribuição de energia”, sublinha a empresa.

Há zonas “muito preocupantes” no distrito de Coimbra, em particular nas localidades abastecidas pelas subestações de Louriçal e Soure, onde várias linhas de alta e média tensão (AT/MT) “permanecem inoperacionais, com postes danificados”.

Conclusão dos trabalhos de reparação em data incerta

Face à dimensão dos estragos, “não é ainda possível estimar a data para a conclusão dos trabalhos porque a situação continua complicada”, admite Fernanda Bonifácio, diretora de Comunicação da empresa, acrescentando que a reparação de linhas, bem como o reforço de meios auxiliares como sejam geradores de emergência - estão 50 já instalados - tem permitido uma progressiva redução das situações de avaria da rede.

A EDP Distribuição mantém mais de 500 trabalhadores operacionais no terreno, tendo mobilizado também equipas de outros locais do país. Os trabalhos de reparação estão a ser coordenados com a Proteção Civil e as autarquias.

Fernanda Bonifácio diz que a empresa tem recebido milhares de chamadas no seu "call center", "mas até agora não houve qualquer reclamação de clientes" para serem ressarcidos dos danos causados pela tempestade. Mas teria sido possível evitar esses danos? "Não é por existir uma linha nova ou ser substituído um poste que estes estragos se evitam", argumenta a porta-voz da EDP Distribuição. "Veja o que tem acontecido com os furacões nos EUA." O grau de destruição da rede "depende da velocidade das rajadas de vento, da sua distância do solo e das condições atmosféricas", acrescenta.