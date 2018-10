324.400 pessoas ficaram sem eletricidade. Regresso à normalidade "será moroso"

No último balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o comandante Belo Costa referiu que 324.400 pessoas fora afetadas por falhas na eletricidade na sequência da passagem do Leslie por Portugal. A EDP Distribuição garante que parte da rede já foi reposta, mas admite que o regresso à normalidade "será um trabalho moroso".

A tempestade Leslie deixou cerca de 200 linhas de alta /média tensão fora de serviço e milhares de habitações sem energia elétrica, afirma a EDP Distribuição em comunicado.

A empresa afirma que a rede de distribuição no litoral e norte do país foi "fortemente afetada" e, para tentar resolver os problemas criados aos consumidores, reforçou as equipas operacionais de prevenção às 18h00 de sábado, Assim, "mais de 500 operacionais trabalharam durante a madrugada e continuam no terreno", diz a EDP Distribuição.

É um trabalho "em condições adversas", com estradas cortadas, árvores caídas e vento forte e chuva a dificultar as operações de reparação da rede, mas a EDP, mas parte da rede já foi reposta.

No entanto, a empresa admite que "face à dimensão dos danos verificados, será um trabalho moroso, para os próximos dias". Obrigará mesmo a adotar "soluções temporárias, com instalção de geradores de emergência nas situações mais críticas".