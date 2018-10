Vem aí vento forte este fim de semana

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) recomenda à população "especial cuidado" com o vento este fim de semana. Em Portugal Continental , o vento pode "soprar forte nalgumas regiões" e até propagar incêndios florestais, diz a ANPC.

O agravamento do estado do tempo é esperado a partir das 19h00 de hoje. A madrugada de manhã de domingo podem trazer picos de vento, chuva e agitação marítima.

Com este cenário pela frente, a ANPC alerta para a possibilidade de cheias, queda de árvores, estragos com estruturas suspensas ou montadas, piso escorregadio e formação de lençóis de água nas estradas.

Como conselho, sugere à população que evite a circulação junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas mais vulneráveis, ssim como a prática de pesca desportiva ou desportos náuticos.

No mapa de Portugal, fixam 13 dos 18 distritos so aviso laranja, refere, também, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Para Coimbra, Leiria, Santarém Lisboa e Setúbal, o aviso laranja começa às 18h00. Em Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Castelo Branco, chega três horas mais tarde, pelas 21h00.