Nove barras fechadas e seis condicionadas devido ao furacão Leslie

Nove barras estão fechadas este sábado a toda a navegação e seis estão condicionadas, informou a Autoridade Marítima Nacional. As nove barras encerradas a toda a navegação são as de Aveiro, Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Portinho da Ericeira e São Martinho do Porto.

As barras do Douro, Viana do Castelo, Lisboa, Faro/Olhão, Quarteira e Vilamoura estão condicionadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado 13 distritos sob aviso vermelho, o mais grave, por previsão de vento forte, e alguns também por agitação marítima, em consequência da passagem pelo território continental do furacão Leslie. Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu, Guarda e Santarém são os distritos abrangidos pelo aviso.

O furacão Leslie deve atingir o território continental como depressão pós-tropical, mas com ventos com "intensidades equivalentes a uma tempestade tropical", com rajadas acima dos 130 quilómetros/hora que podem chegar a máximos históricos de 180/190 quilómetros/hora, segundo o meteorologista do IPMA Nuno Moreira. De acordo com a Proteção Civil, o período crítico deve acontecer entre as 23h deste sábado e as 4h de domingo.