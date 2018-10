"Não use a música de Prince nos seus comícios", pede a família do músico a Trump

A família de Prince pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para deixar de usar músicas do cantor nos seus comícios, diz a imprensa norte-americana.

"Os herdeiros de Prince nunca autorizaram o presidente nem a Casa Branca para utilizarem as canções de Prince e pedem que a sua utilização pare imediatamente", escreveu na rede social twitter o meio irmão de Prince, Omar Baker.

Em causa estará, em concreto, a escolha de Purple Rain, um dos temas mais conhecidos do músico, falecido em 2016, para a playlist de músicas usadas em ações no âmbito da campanha republicana para as eleições intercalares de novembro.

Mas Prince é só mais um nome na lista de artistas que em nome próprio ou através dos seus herdeiros querem ficar longe dos comícios de Trump, juntando-se a outros artistas como os Rolling Stones, Adele, Neil Young, R.E.M., Aerosmith, Queen e George Harrison