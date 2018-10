Não andar na rua entre as 23h e as 04h e mais nove conselhos para se proteger do furacão Leslie

Entre as 23 horas deste sábado e as 4h deste domingo, o período crítico da passagem do furacão Leslie por Portugal Continental, a Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) pede à população que se afaste das zonas costeiras e que proteja pessoas e bens dos ventos fortes, da agitação marítima e da chuva, em especial na costa entre Sines e Leiria e na sua zona mais povoada – a Área Metropolitana de Lisboa. E que esteja atenta aos avisos difundidos pelas autoridades e às notícias da comunicação social.

Durante aquele período crítico, a velocidade média do vento deve atingir os 70 a 80 quilómetros por hora e as rajadas podem chegar aos 120 km/hora. O IPMA colocou 13 distritos em alerta vermelho (Setúbal, Lisboa, Leiria, Coimbra, Aveiro, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real, Castelo Branco, Viseu e Guarda e Santarém) e na maior parte deles as previsões apontam para rajadas superiores a 130 km/hora, havendo mesmo 10% de probabilidade de a rajada maior atingir os 190 km/hora.

Há 10 medidas que a ANPC, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional estão recomendar:

1. Evitar andar na rua entre as 23h e as 04h. E se tiver mesmo de estar na rua, siga as recomendações que a Proteção Civil faz e que pode ver no vídeo em baixo.

2. Não pratique atividades lúdicas (surf, windsurf, kitesurf, corrida, jogos) nas zonas expostas à agitação marítima.

3. Não pesque junto às falésias e zonas de arriba nas frentes costeiras atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que o mar nestas situações extremas alcança muitas vezes zonas aparentemente seguras.

4. Se é pescador e se encontra no mar, regresse ao porto de abrigo mais próximo, reforce a amarração e aperte a vigilância das embarcações atracadas e fundeadas.

5. Prenda os equipamentos da época balnear que ainda estão montados nas praias.

6. Evite completamente o trânsito de bicicleta, moto ou automóvel em zonas costeiras. Procure alternativas seguras às estradas perto do mar entre Sines, no litoral alentejano, e Leiria, na região Centro.

7. Prenda estruturas que possam ser levadas pelo vento nas casas, nas lojas e nas empresas.

8. Não permaneça em áreas arborizadas devido ao risco de queda de árvores, nem deixe o carro estacionado debaixo de árvores.

9. Evite andar na rua e não saia de casa se as rajadas de vento se tornarem muito fortes.

10. Tenha cuidado com o fogo, porque o risco de incêndio ainda persiste e o vento forte que chegará ao fim da tarde o agrava.