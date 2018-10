As ovelhas estão a voltar à Serra da Estrela

Um ano depois dos incêndios de outubro de 2017, os rebanhos que pastam na Serra da Estrela estão a aumentar. A Associação Nacional de Criadores de Ovinos Serra da Estrela (ANCOSE) reforçou os rebanhos dos seus associados com 400 ovelhas e prevê duplicar estes número no próximo ano.

"Vamos reconstruir um pouco do que havia" antes dos incêndios de 15 e 16 de outubro de 2017, diz Manuel Marques, presidente da ANCOSE, citado pela agência Lusa. Confessando-se "um bocadinho mais otimista" do que no rescaldo da tragédia que dizimou milhares de animais de raças autóctones.

Na produção de queijo da Serra da Estrela, com denominação de origem protegida (DOP), a quebra passou os 20%, mas a qualidade não terá sido muito prejudicada, adianta. Faltaram os pastos naturais, em campos de cultivo e em espaços florestais, os pastores tiverem de recorrer a palha e rações para alimentar as ovelhas das raças "churra mondegueira" e "bordaleira Serra da Estrela", mas a produção de leite aumentou na primavera, talvez pela pluviosidade prolongada e consequente renascimento dos pastos nas zonas ardidas entre abril, maio e junho, e assim, foi possível responder de alguma forma às encomendas das cadeias de distribuição.

No campo, foram já distribuídas 400 borregas desmamadas para futura produção do leite que será transformado em queijo DOP da Serra da Estrela, A estas, a ANCOSE quer juntar mais 400 cabeças entre 2018 e 2019. E outras entidades de criadores de gado da região estão a trabalhar no mesmo sentido.

No entanto, quando pensa no futuro Manuel Marques afirma que o Estado tem de tomar medidas de incentivo à criação das raças ovinas da Serra da Estrela para evitar o seu desaparecimento. Nota, também, que depois da tragédia do ano passado e da descida da produção de queijo DOP da Serra da Estrela, muito ligado à pecuária familiar, não se verificou um aumento significativo do numero de projetos industriais concorrentes.