Lucília Gago afirma que combate à corrupção será uma das prioridades da Procuradoria

Lucília Gago tomou posse como nova Procuradora Geral da República (PGR) esta sexta feira, assumindo que uma das “grandes prioridades” do seu mandato será o combate à criminalidade económico financeira. “Com particular enfoque na corrupção, que se tornou um dos maiores flagelos susceptíveis de abalar os alicerces do Estado”, afirmou, no seu discurso durante a tomada de posse que decorreu no Palácio de Belém, em Lisboa.

Elogiando os níveis de “exigência e qualidade do trabalho desenvolvido pelo DCIAP”, dando como exemplo a Operação Marquês, a procuradora reiterou a confiança no diretor do departamento, Amadeu Guerra. E garantiu ainda que o Ministério Público vai “acompanhar zelosamente a tramitação” do processo na fase de instrução, dirigida por um juiz.

A nova PGR salienta também a “posição de relevo” da Polícia Judiciária, pelo “seu papel no combate à criminalidade complexa e altamente organizada”, reforçando a importância de “continuação de uma cooperação leal em todos os domínios”. A articulação do Ministério Público com os órgãos de polícia criminal é vista por Lucília Gago como “intrinsecamente ligada” a um desempenho de excelência na atividade investigatória.

Ao longo do seu discurso, Lucília Gago falou na necessidade de dotação de “imprescindíveis meios humanos e técnicos”. Até porque é desse reforço que depende a própria celeridade processual, “condição de uma justiça pronta e eficaz”, disse.

A promoção dos direitos e a proteção das crianças e dos jovens e a atenção ao “fenómeno alarmante da violência doméstica” foram alguns dos pontos mencionados como relevantes na atividade do Ministério Público.

Lucília Gago elogiou ainda a sua antecessora, Joana Marques Vidal, “pela forma como exerceu o seu mandato e, designadamente, pelos visíveis avanços alcançados no âmbito da perseguição criminal, em especial no domínio económico-financeiro”.

“O perfil do procurador geral da República suscita na sociedade uma enorme expectativa que, não raras vezes, o encara como único responsável pelos sucessos e insucessos do Ministério Público e mesmo da própria Justiça”, afirmou a recém empossada procuradora geral, defendendo que o mérito do PGR “não lhe deve ser exclusivamente imputado”, mas antes “a todos os órgãos e agentes do Ministério Público”.

Lucília Gago diz saber que a partir de agora passará a ser “objecto de permanente escrutínio político”, exigindo, porém, que "não se formulem juízos ancorados em preconcebidas teorias da conspiração originadas em notícias falsas”.