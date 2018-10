Terrorismo custa três milhões de euros por ano em Portugal

Embora Portugal não tenha sofrido atentados terroristas, o custo com medidas de prevenção de anti-terrorismo não é baixo. Ainda assim, distante de valores de países afetados com atentados recentes, como França, Bélgica, Reino Unido ou Espanha.

Adélio Neiva da Cruz, diretor do SIS, revelou esta quinta-feira que entre 2004 e 2016, o terrorismo teve um impacto de 33 milhões de euros no PIB português (quase 3 milhões de euros por ano). Os números são provenientes de um documento do Parlamento Europeu chamado 'The Fight Against Terrorism - Cost of Non-Europ Report'.

De acordo com este relatório, estima-se que nos 28 países da UE o terrorismo tenha tido um impacto económico total de 180 mil milhões de euros entre o mesmo período. Mas metade destes gastos deram-se entre 2013 e 2016. "Os países que mais sofreram este impacto no seu PIB foram França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Espanha e Grécia", lembrou Neiva da Cruz, na apresentação que fez no IV seminário internacional sobre terrorismo contemporâneo, realizado no ISCSP.

O número um das 'secretas' portuguesas revelou que em 2017 o Home Office, no Reino Unido, tinha orçamentado para a segurança e contraterrorismo cerca de 930 milhões de euros. E que a diminuição das atividades da ETA entre 2005 e 2010 fez poupar a economia de Espanha mil milhões de euros.