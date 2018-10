Homem de 75 anos roubado e esfaqueado em praia de Viana do Castelo

Fonte da GNR disse que o crime terá sido perpetrado “por um ou dois indivíduos”, tendo sido roubada à vítima “uma quantia ainda não apurada em dinheiro”

Um homem de 75 anos foi nesta quinta-feira roubado e agredido com arma branca na Praia do Rodanho, em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo, tendo sofrido ferimentos graves, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil. Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viana do Castelo, o homem foi esfaqueado no tórax, abdómen e na face, "tendo ficado sem um olho".

O alerta foi dado pelas 14h39, por um taxista que transportou a vítima até àquela praia. Fonte da GNR disse que o crime terá sido perpetrado "por um ou dois indivíduos", tendo sido roubada à vítima "uma quantia ainda não apurada em dinheiro".

A vítima foi transportada para o Hospital de Viana do Castelo. A investigação do caso passou para a Polícia Judiciária de Braga.