Acidente em cadeia na A2 faz cinco feridos

Um choque em cadeia ao fim da tarde desta quinta-feira fez cinco feridos e obrigou ao corte da A2 no sentido norte-sul

Cinco pessoas ficaram feridas num choque em cadeia, esta quinta-feira à noite, na A2, a autoestrada que liga Lisboa ao Algarve. O acidente, segundo adianta o jornal “Correio da Manhã", aconteceu junto ao nó do Fogueteiro (Seixal).

Maximino Viegas, adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Cacilhas, disse ao jornal que o alerta chegou por volta das 20h40, dando conta da colisão entre quatro veículos, no sentido norte-sul. Os cinco feridos estão fora de perigo, apesar de quatro deles terem sido enviados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada. Os trabalhos de limpeza da via e remoção das viaturas obrigaram ao corte da circulação no sentido do acidente.

Na mesma estrada, também ao fim da tarde, um camião que carregava palha ardeu junto à estação de serviço de Palmela. Ninguém ficou ferido.